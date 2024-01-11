В основном этой зимой школьники в Украине отдыхают две или три недели. Однако в отдельных городах дети могут не учиться месяц, отмечает Образование 24.

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Когда закончатся зимние каникулы в школах Ивано-Франковска

Зимние каникулы в школах, лицеях и гимназиях Ивано-Франковска начались 23 декабря 2023 года.

Дети не будут учиться до 26 января 2024 года.

Когда ученики в Мукачево вернутся на учебу

Каникулы в школах Мукачево также продлятся месяц.

Учащиеся ушли отдыхать 23 декабря 2023 и не будут учиться до 21 января 2024 года.

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Когда закончатся зимние каникулы в школах Украины