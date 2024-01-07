Когда учащиеся в Хмельницком и Луцке вернутся на обучение после зимних каникул

В большинстве школ Украины еще продолжаются зимние каникулы. Однако очень скоро дети вернутся на учебу.

Зимний отдых учащихся длится в основном две – три недели. Когда закончатся зимние каникулы в школах Хмельницкого и Луцка, рассказывает Образование 24.

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Когда ученики в Хмельницком вернутся на учебу

В 50 из 52 школ Хмельницкого ученики ушли на зимние каникулы с 25 декабря 2023 года.

На обучение они вернутся 8 января 2024 года.

Когда закончатся зимние каникулы в школах Луцка

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Зимние каникулы в школах Луцка начались 25 декабря 2023 года.

Дети будут отдыхать от обучения до 8 января 2024 включительно.

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Когда завершатся зимние каникулы в школах Украины