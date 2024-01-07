Когда учащиеся в Хмельницком и Луцке вернутся на обучение после зимних каникул
7 января 2024, 18:39Читати новину українською
В большинстве школ Украины еще продолжаются зимние каникулы. Однако очень скоро дети вернутся на учебу.
Зимний отдых учащихся длится в основном две – три недели. Когда закончатся зимние каникулы в школах Хмельницкого и Луцка, рассказывает Образование 24.
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Когда ученики в Хмельницком вернутся на учебу
В 50 из 52 школ Хмельницкого ученики ушли на зимние каникулы с 25 декабря 2023 года.
На обучение они вернутся 8 января 2024 года.Ваша дитина отримала недостатній рівень знань у цьому році? Це легко виправити з “Оптіма”. Провідна дистанційна школа України пропонує унікальну благодійну програму для учнів 1 – 11 класів. Все, що потрібно – заповнити заявку та отримати безплатний доступ до освітніх матеріалів з 2 будь-яких предметів на 3 місяці. Подаруйте своїй дитині шанс здобути якісну освіту вже сьогодні!
Когда закончатся зимние каникулы в школах Луцка
Зимние каникулы в школах Луцка начались 25 декабря 2023 года.
Дети будут отдыхать от обучения до 8 января 2024 включительно.
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Когда завершатся зимние каникулы в школах Украины
- Зимние каникулы в большинстве школ Украины начались 25 декабря 2023 года.
- Дети вернутся на обучение в основном 8 января 2024 года.
- Многие ученики отдыхают этой зимой три недели и даже месяц.
- Продолжительность зимних каникул зависит от того, учащиеся ли отдыхали осенью.
- Заметим, что школы могут самостоятельно составлять графики каникул.