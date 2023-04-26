В МОН рассказали, когда в школах Украины закончится учебный год 2022 – 2023

В Украине четко установлены границы учебного года 2022-2023. Но местные власти могут менять даты в областях самостоятельно.

Об этом во время брифинга рассказал заместитель министра образования и науки Андрей Витренко. И уточнил, в каком случае можно изменить дату окончания учебного года.

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Когда в школах закончится учебный год 2022 – 2023

По словам чиновника, структура и срок учебного года в общем определяет 10 статья Закона Украины "О полном среднем образовании". Согласно документу, образовательный процесс в школах не должен длиться дольше, чем до 1 июля любого года. При этом структуру учебного года определяет педагогический совет каждой школы. Но в условиях военного положения произошли некоторые изменения.

Так, подчеркнул Витренко, Кабмин еще в прошлом году определил, что этот учебный год в Украине продлится с 1 сентября 2022 по 30 июня 2023 года.

При этом областные администрации вместе с педагогами, в зависимости от ситуации безопасности, сами принимают окончательное решение о дате окончания этого учебного года в своем регионе.

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