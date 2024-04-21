Уроки будут в августе: когда закончится учебный год 2023 – 2024 в Харькове

Этот учебный год в Харькове закончится в конце мая. Однако в августе планируют проводить дополнительные занятия.

Такое решение приняли, чтобы наверстать образовательные потери. Об этом сообщила руководительница городского департамента образования Ольга Деменко.

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Когда в Харькове закончится учебный год 2023 – 2024

Чиновница отметила: в июне будет проходить национальный мультипредметный тест.

В июле мы не будем работать, а вот в августе, по желанию родители могут привести детей в метросадик, метрошколы или подземной школы, где мы будем проводить занятия по восполнению образовательных потерь, чтобы дети могли повторить то, что изучали, актуализировать знания перед учебным годом,

– сообщила Деменко.

Она назвала образовательные потери огромной проблемой для всей Украины. Поэтому в Харькове работают над их преодолением, ведь, по словам руководительницы образовательного департамента Харькова, город является лидером как в общем среднем образовании в стране, как и в высшем.

Новый учебный год в школах начнется вовремя, с 1 сентября,

– отметила Деменко.

Ранее мы также рассказывали, что в Харькове завершили строительство первой подземной школы. Когда она заработает и как выглядит, смотрите и читайте по ссылке.