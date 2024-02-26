Учебный год в школах Днепра продлится до конца мая. А уже 1 июня ученики уйдут на летние каникулы.

Дольше будут учиться только ученики выпускных классов. Все потому, что они будут готовиться к сдаче национального мультипредметного теста.

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Когда закончится учебный год в школах Днепра

В департаменте гуманитарной политики Днепровского горсовета заявили, что учебный год должен длиться не менее 175 дней.

Мы могли бы продолжить учиться в июне, если бы были долговременные блэкауты или карантины, но обошлось,

– сообщили чиновники.

И уточнили, кто все школьники, кроме одиннадцатиклассников, предварительно пойдут на летние каникулы первого июня.

Когда закончится учебный год 2023/2024 в школах Украины

Учебный год 2023/2024 в Украине стартовал 1 сентября 2023 года.

Завершится 28 июня 2024 года.

Все же структуру и продолжительность учебного года определяет педагогический совет школы с учетом особенностей.

Продолжительность каникул в школах в рамках учебного года не может составлять менее 30 дней.

Так, школа самостоятельно определяет продолжительность учебного года, в частности дату его окончания. Также – даты каникул, необходимость и день проведения праздника последнего звонка и тому подобное.