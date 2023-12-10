Контрольные – в разгаре: когда в школах Ровно будут зимние каникулы

В скором времени в большинстве школ Украины начнутся зимние каникулы. При этом дети уйдут отдыхать от обучения в разное время.

Одни школьники на Рождество уже будут на каникулах, другие ждут до Нового года.

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Когда будут зимние каникулы в школах Ровно 2023 – 2024

В школах Ровно сейчас идет написание контрольных работ. Учиться в рамках семестра местные ученики будут еще две недели. Потом уходят на зимние каникулы.

Так, уже 22 декабря, в канун Рождества, учащиеся уйдут на отдых, отметили в управлении образования.

Вернутся ученики с зимних каникул на обучение 8 января.

В управлении образования при этом отметили, что причин для смены учебного формата пока нет.

Когда учащиеся в Украине идут на зимние каникулы

Зимние каникулы в школах Украины в рамках учебного года запланированы.

При этом будут проходить в разное время. Все зависит от учебного плана каждой школы и ситуации в регионе.

Все же есть ориентировочные даты зимних каникул в Украине. В основном дети будут отдыхать в два периода.

Так, они не будут учиться в течение 23 декабря 2023 – 7 января 2024 года и 30 декабря 2023 – 14 января 2024 года.