Контрольные – в разгаре: когда в школах Ровно будут зимние каникулы
10 декабря 2023, 15:34Читати новину українською
Источник:radiotrek.rv.ua
В скором времени в большинстве школ Украины начнутся зимние каникулы. При этом дети уйдут отдыхать от обучения в разное время.
Одни школьники на Рождество уже будут на каникулах, другие ждут до Нового года.
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Когда будут зимние каникулы в школах Ровно 2023 – 2024
В школах Ровно сейчас идет написание контрольных работ. Учиться в рамках семестра местные ученики будут еще две недели. Потом уходят на зимние каникулы.
Так, уже 22 декабря, в канун Рождества, учащиеся уйдут на отдых, отметили в управлении образования.
Вернутся ученики с зимних каникул на обучение 8 января.
В управлении образования при этом отметили, что причин для смены учебного формата пока нет.Розумієте, що шкільна очна освіта перестала давати дитині базові знання? Це не привід для паніки. Щоб відчути різницю у підході до викладання та забезпечити дитину найкращими навчальними матеріалами, випробуйте дистанційне навчання у школі "Оптіма" або ж зверніться до репетиторів від Optima Academy.
Когда учащиеся в Украине идут на зимние каникулы
- Зимние каникулы в школах Украины в рамках учебного года запланированы.
- При этом будут проходить в разное время. Все зависит от учебного плана каждой школы и ситуации в регионе.
- Все же есть ориентировочные даты зимних каникул в Украине. В основном дети будут отдыхать в два периода.
- Так, они не будут учиться в течение 23 декабря 2023 – 7 января 2024 года и 30 декабря 2023 – 14 января 2024 года.