В МОН рассказали, сколько учеников вернули на очное обучение
- С дистанционной на очную форму обучения вернули от 100 до 150 тысяч учеников в Украине в рамках учебного года 2024 – 2025.
- 2 224 958 украинских учеников учатся очно, 759 147 – по смешанной форме, 391 337 – дистанционно.
- До конца года планируют открыть около 180 подземных школ.
С дистанционной на очную форму обучения вернули от 100 тысяч до 150 тысяч украинских учеников. И это в пределах этого учебного года.
Об этом во время брифинга рассказала заместитель министра образования и науки Украины Надежда Кузьмичева, информирует 24 Канал. По данным ведомства, всего в украинской системе образования есть 3 739 357 школьников.
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Сколько учеников учатся оффлайн
Из вышеупомянутой цифры 2 224 958 учеников учатся очно, 759 147 – по смешанной форме, 391 337 детей – дистанционно.
При этом 363 915 учеников получают образование за рубежом и дистанционно в украинских школах. А 42 557 детей на ВОТ продолжают дистанционно учиться в украинских школах.
Сколько учеников учатся в украинской системе образования / скриншот из презентации МОН
Количество детей, которые учатся сейчас дистанционно и находятся на контролируемой правительством территории, за 2024 – 2025 учебный год сократилось на 100 – 150 тысяч по сравнению с тем, с чего мы начинали,
– уточнила Кузьмичева.
И добавила, что этот "разрыв" в 50 тысяч можно объяснить тем, что дистанционная форма обучения достаточно гибкая и зависит от ситуации с безопасностью в конкретном регионе.
Поэтому на разных этапах это могло быть 100 тысяч, но пиковое значение, которое мы наблюдали в течение этого учебного года, – это сокращение до 160 тысяч,
– заявила чиновница.
Этому, по ее словам, способствовало создание в школах безопасных пространств и строительство подземных школ.
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Сколько подземных школ построят в Украине
Кузьмичева также напомнила, что в этом году дополнительно к субвенции 2024 года на подземные школы выделили 6,2 миллиарда гривен. За эти средства должны построить подземные школы, в частности, в 144 учебных заведениях. В 75 работы уже стартовали.
До конца этого года должно заработать около 180 подземных школ.
Сколько подземных школ построили / скриншот из презентации МОН
В прошлом году сумма субвенции и дотации на подземные школы составила 7,5 миллиардов гривен. За эти средства построили или отремонтировали 15 подземных школ-укрытий.
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