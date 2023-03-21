Комитет ВРУ поддержал кандидатуру нового министра образования
21 марта 2023, 09:40Читати новину українською
Источник:Сергей Бабак
Комитет Верховной Рады Украины по вопросам образования, науки и инноваций рекомендует парламенту поддержать назначение Оксена Лисового главой Министерства образования и науки Украины.
Об этом сообщил глава профильного комитета и народный депутат от "Слуги народа" Сергей Бабак.
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Комитет ВРУ определился с кандидатурой нового министра образования
Так, новым министром образования профильный комитет видит ученого и воина Оксена Лисового.
Комитет только что единогласно поддержал назначение Оксена Лисового министром образования и науки Украины,
– сообщил Бабак.
Шкарлета отправили в отставку
- Вчера, 20 марта, Верховная Рада поддержала отставку предыдущего главы МОН Сергея Шкарлета.
- "За" проголосовали 295 нардепов.
- Перед тем его увольнение одобрил профильный комитет Рады.
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Кто такой Оксен Лисовой
- На заседание фракции "Слуга народа" на должность министра был предложен Оксен Лисовой.
- Это директор Малой академии наук, который с начала полномасштабного вторжения объединяет свою работу со службой в составе 95 бригады Десантно-штурмовых войск, куда отправился добровольцем.
- Общественность очень положительно отзывается о будущем руководителе МОН.
- Верховная Рада будет голосовать за назначение нового министра на ближайшем пленарном заседании по представлению профильного комитета.