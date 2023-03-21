Комитет ВРУ поддержал кандидатуру нового министра образования

Комитет Верховной Рады Украины по вопросам образования, науки и инноваций рекомендует парламенту поддержать назначение Оксена Лисового главой Министерства образования и науки Украины.

Об этом сообщил глава профильного комитета и народный депутат от "Слуги народа" Сергей Бабак.

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Комитет ВРУ определился с кандидатурой нового министра образования

Так, новым министром образования профильный комитет видит ученого и воина Оксена Лисового.

Комитет только что единогласно поддержал назначение Оксена Лисового министром образования и науки Украины,

– сообщил Бабак.

Шкарлета отправили в отставку

Вчера, 20 марта, Верховная Рада поддержала отставку предыдущего главы МОН Сергея Шкарлета.

"За" проголосовали 295 нардепов.

Перед тем его увольнение одобрил профильный комитет Рады.

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Кто такой Оксен Лисовой