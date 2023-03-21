Комитет ВРУ поддержал кандидатуру нового министра образования

21 марта 2023, 09:40
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Сергей Бабак

Комитет Верховной Рады Украины по вопросам образования, науки и инноваций рекомендует парламенту поддержать назначение Оксена Лисового главой Министерства образования и науки Украины.

Об этом сообщил глава профильного комитета и народный депутат от "Слуги народа" Сергей Бабак.

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Комитет ВРУ определился с кандидатурой нового министра образования

Так, новым министром образования профильный комитет видит ученого и воина Оксена Лисового.

Комитет только что единогласно поддержал назначение Оксена Лисового министром образования и науки Украины,
– сообщил Бабак.

Шкарлета отправили в отставку

  • Вчера, 20 марта, Верховная Рада поддержала отставку предыдущего главы МОН Сергея Шкарлета.
  • "За" проголосовали 295 нардепов.
  • Перед тем его увольнение одобрил профильный комитет Рады.

К теме В Раде проголосовали за отставку Шкарлета и еще 2 министров 

Кто такой Оксен Лисовой

  • На заседание фракции "Слуга народа" на должность министра был предложен Оксен Лисовой.
  • Это директор Малой академии наук, который с начала полномасштабного вторжения объединяет свою работу со службой в составе 95 бригады Десантно-штурмовых войск, куда отправился добровольцем.
  • Общественность очень положительно отзывается о будущем руководителе МОН.
  • Верховная Рада будет голосовать за назначение нового министра на ближайшем пленарном заседании по представлению профильного комитета.

Автор: Марія Волошин