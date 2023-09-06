Кто имеет право на бесплатное питание в школе: список категорий
Источник:Образовательный омбудсмен
Вопрос питания учащихся в школах остается актуальным. Обычно за него платят родители, но некоторые категории учащихся могут рассчитывать на бесплатное питание.
Сейчас в Украине есть список детей, имеющих право на бесплатное питание в школах. Кроме того, каждое общество имеет право на расширение этого списка.
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Кто имеет право на бесплатное питание в школе
Как сообщил образовательный омбудсмен Сергей Горбачев, сейчас закон предусматривает предоставление бесплатного питания следующим категориям школьников:
- сироты;
- лишены родительской опеки;
- с особыми образовательными потребностями, обучающимися в специальных и инклюзивных классах (группах);
- из малообеспеченных семей;
- из семей погибших (умерших) ветеранов войны, участников боевых действий;
- внутренне перемещенные лица;
- со статусом ребенка, пострадавшего в результате военных действий и вооруженных конфликтов.
Местное самоуправление имеет право расширять этот список, если позволяет бюджет.
Кто имеет право на уменьшение оплаты на школьное питание
Также есть категории родителей, которые могут платить только 50% от стоимости школьного питания. Речь идет о семьях, в которых трое и более детей.
Для того чтобы получить льготы на школьное питание, родители должны написать заявление директору учебного заведения и предоставить документы, подтверждающие право на получение льготы.