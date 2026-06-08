Лисовой назвал выход для тех, кто не уверен в сдаче НМТ

Министр образования и науки Украины Оксен Лисовой рассказал, что делать выпускникам, которые не уверены, что сдадут национальный мультитест. Также вспомнил о мифах вокруг тестирования.

Детали чиновник рассказал журналистам в понедельник в Киеве, пишет Interfax.com.ua. По его словам, мифы вокруг УМТ часто злонамеренно направлены на разочарование абитуриента в образовательных возможностях в Украине.

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Что говорит министр об изменениях в НМТ?

Глава МОН напомнил, что НМТ – формат на военный период. В идеале стоит перейти к ВНО. Но при любом формате его ведомство четко стоит на позиции: тест, результаты которого нужны для поступления в вузы, предусматривает базовые знания по чтению, письму и счету. Поэтому Лесной – категорически против переноса математики в дисциплины по выбору.

То же чиновник думает и о предмете "история Украины": он должен быть в тестах НМТ.

Министра также спросили о возможных изменениях теста, чтобы сделать его легче. Он считает, что это повлияет на общие средние баллы абитуриентов.

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Много ли выпускников не сдает НМТ?

Чиновник также рассказал, что сдает НМТ на минимальный проходной балл сейчас не так много поступающих – в пределах 20%.

Это свидетельствует о том, что тест доступен и сдать его возможно. Поступление в университет имеет порог базовых знаний. И этот порог не является слишком высоким,

– считает министр.

И добавил, что мифы о сложности тестирования направлены на то, чтобы разуверить молодежь в их возможностях в Украине и вытолкать на обучение за границу.

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Все ли поступающие должны сдавать НМТ?

Лисовой также отметил, что не все выпускники школ должны обязательно сдавать экзамен. Его результаты нужны тем, кто намерен получать высшее образование.

Если мы чувствуем неуверенность и понимаем, что не готовы к тесту, это стрессует нас каким-то образом – выбор профессионального образования, карьерного обучения – это тоже хороший выбор,

– говорит министр.

И добавляет, что МОН хотело бы, чтобы молодежь чаще выбирала профтех из-за чрезвычайно высокого запроса. Чиновник также отметил, что его первое образование также профессиональное.

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Что известно об изменениях в НМТ?