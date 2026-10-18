Как сказать "конфета" на украинском языке: говорим о сладостях без суржика

Сладости могут быть одинаково вкусными на любом языке, но называть их мы привыкли по-разному. Некоторые слова настолько прочно вошли в повседневную речь, что мы уже почти не замечаем их иноязычное происхождение.

Сладости любят многие, а вот правильно называть их на украинском языке удается не всегда. В повседневной речи до сих пор встречаются русские слова и суржиковые формы, хотя в нашем языке есть немало точных соответствий. Поэтому в День конфет давайте вместе с 24 Каналом вспомним, как правильно называть любимые лакомства и какие интересные слова для них существуют в украинских говорах.

Как по-украински сказать "конфета"?

Начнем с самого простого: русское "конфета" на украинском – "цукерка", а во множественном числе – "цукерки". Например: "Купи коробку цукерок", "Пригости мене цукеркою", "Я люблю шоколадні цукерки". А ласково можно сказать "цукерочка".

Кстати, в украинском языке есть и колоритное галицкое слово "цукорок" – так в некоторых местных говорах называют конфетку. А во Львове можно услышать еще и "бомбоны". Такие региональные названия напоминают о том, насколько разнообразен наш язык.

У этого слова интересное происхождение. По данным этимологического словаря, украинское "цукор" заимствовано из немецкого языка (Zucker) через польский (cukier). Немецкое слово, в свою очередь, происходит от итальянского zucchero, которое связывают со среднелатинским succarum. Дальше след ведет к арабскому sukkar, персидскому shäkär и древнеиндийскому śárkarā. Интересно, что древнеиндийское слово śárkarā означало не только сахар-песок, но и "галька", "мелкие камни", "песок". Вероятно, название связано с внешним видом кристаллов сахара.

У самого праздника тоже есть лингвистический нюанс. В календарях неофициальных праздников упоминаются Всемирный день конфет 18 октября и Национальный день конфет 4 ноября. Это не государственные праздники Украины, а даты из тематических календарей. Поэтому разные источники могут называть разные дни.

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Но для языкового повода дата не так уж и важна. Можно отметить его коробкой любимых конфет, чаем с пирожным или просто попыткой называть сладости на украинском языке.

Открытка ко Дню конфет / www.facebook.com/library.dbtu/posts

Не только конфеты – в названиях каких сладостей люди ошибаются?

Когда наступает речь о вкусностях, в повседневной речи нередко проскакивают русские слова или суржиковые формы. Вот несколько эквивалентов, которые стоит вспомнить:

сладости – солодощі , ласощі ;

, ; леденец – льодяник ;

; пирожное – тістечко ;

; печенье – печиво ;

; мороженое – морозиво ;

; хлопья – пластівці;

сгущёнка – згущене молоко ;

; шоколадная плитка – плитка шоколаду.

Обратите внимание и на слово "сладкоєжка", на украинском – "солодкоїжка". Оно может показаться вполне украинским, ведь образовано от слова "солодкий", однако более привычными и устоявшимися названиями человека, любящего сладкое, являются "ласун" и "ласунка".

Также не стоит путать слова "солодощі" й "цукерки". "Солодощі" – более широкое название: это и конфеты, и печенье, и пирожные, и шоколад, и многие другие лакомства.

Сладкое имеет свои названия и в диалектах

Украинский язык не ограничивается общеизвестными названиями. В разных регионах можно услышать слова, которые удивят даже тех, кто хорошо знает литературный язык.

Например, в галицком диалекте:

бомбони – цукерки;

– цукерки; цукорок – цукерка;

– цукерка; цвібак – бісквіт;

– бісквіт; андрути – вафлі;

– вафлі; пляцок – солодкий пиріг або випічка, часто багатошарова;

– солодкий пиріг або випічка, часто багатошарова; легуміни – смаколики;

– смаколики; макаґіґи – солодощі.

Такие примеры доказывают: украинский язык имеет не только нормативные соответствия, но и богатый региональный словарный запас. Иногда одна конфета может иметь несколько названий в зависимости от местности, семейной традиции или языковой среды.

Сладости вкуснее, что и слова к ним подбираем удачно. Поэтому в следующий раз покупайте не "конфеты", а "цукерки", выбирайте не "пирожное", а "тістечко", а человека, который не может пройти мимо кондитерского отдела, смело называйте "ласуном".

Пусть в нашей речи будет больше вкусностей, лакомств и сладких слов – и меньше суржика!