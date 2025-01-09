Студентке из Франковска в третий раз покорился конкурс знатоков украинского языка имени Петра Яцика
Студентка Владислава Шутка снова стала победительницей XXV Международного конкурса по украинскому языку имени Петра Яцика. В целом покорила соревнования в третий раз.
Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на сообщение в телеграмм-канале руководительницы Ивано-Франковской ОГА Светланы Онищук. Шутка получает образование в Ивано-Франковском национальном техническом университете нефти и газа.
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Владислава Шутка победила в конкурсе имени Петра Яцика
Владислава учится на специальности "Филология".
Онищук заявила, что они гордятся нашей талантливой молодежью, ее достижениями и высоким уровнем знаний родного языка.
Первое место третий раз подряд! Это – свидетельство упорного труда и высокого уровня подготовки студентов в высших учебных заведениях края,
– написала чиновница.
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Что известно о конкурсе имени Петра Яцика
- Международный конкурс знатоков украинского языка имени Петра Яцика – это соревнование, которое имеет целью утверждение государственного статуса украинского языка, повышение его престижа среди молодежи, воспитание уважения к культуре и традициям украинского народа.
- По решению "Лиги украинских меценатов", конкурсу присвоено имя Петра Яцика, канадского предпринимателя украинского происхождения, а также основателя и президента благотворительного фонда.
- Впервые конкурс провели 9 ноября 1999 года, а участие в нем принимают как граждане Украины, так и зарубежные знатоки украинского языка.