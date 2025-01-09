Студентке из Франковска в третий раз покорился конкурс знатоков украинского языка имени Петра Яцика

Студентка Владислава Шутка снова стала победительницей XXV Международного конкурса по украинскому языку имени Петра Яцика. В целом покорила соревнования в третий раз.

Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на сообщение в телеграмм-канале руководительницы Ивано-Франковской ОГА Светланы Онищук. Шутка получает образование в Ивано-Франковском национальном техническом университете нефти и газа.

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Владислава Шутка победила в конкурсе имени Петра Яцика

Владислава учится на специальности "Филология".

Онищук заявила, что они гордятся нашей талантливой молодежью, ее достижениями и высоким уровнем знаний родного языка.

Первое место третий раз подряд! Это – свидетельство упорного труда и высокого уровня подготовки студентов в высших учебных заведениях края,

– написала чиновница.

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Что известно о конкурсе имени Петра Яцика