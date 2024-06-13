Как легко рассчитать свой конкурсный балл при поступлении
13 июня 2024, 10:50Читати новину українською
Источник:Министерство образования и науки Украины
В июле в Украине начинается вступительная кампания 2024 года. На сегодня абитуриенты сдают НМТ, результаты которого и будут нужны для поступления в вузы.
При этом поступающих интересует, как можно рассчитать свой конкурсный балл. Для этого в Минобразования подготовили удобный онлайн-калькулятор ЕГЭБО.
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Как использовать онлайн-калькулятор для расчета балла
Поступающие могут воспользоваться таким калькулятором на официальном сайте вступительной кампании.
Но МОН советует сначала для этого изучить инструкцию.
- Заполните поля с баллами вступительных испытаний (НМТ/ЗНО) и соответствующими коэффициентами для выбранной специальности. Посмотреть коэффициенты можно в приложении 7 к Порядку приема.
- Если поступление предусматривает творческий конкурс, то дополнительно заполняете поле "Вступительное испытание 5" с соответствующим коэффициентом из приложения 7.
- Если поступаете по направлениям аграрных наук, экономики и управления на основе НРК5 и сдавали или регистрировались на БЕФВВ, заполняйте поле "Вступительное испытание 6" с весовым коэффициентом 1.
- Укажите сумму дополнительных баллов (если имеете таковые):
- от 0 – 10 – за успешное окончание в год поступления подготовительных курсов ЗВО для поступления в него на специальности, которым предоставляется особая поддержка (приложение 6);
- 10 – заполняют призеры и победители чемпионатов Европы и мира по олимпийским видам спорта (в частности среди школьников), Всемирной гимназиады, чемпионатов Украины (по олимпийским видам спорта) при поступлении на специальности Среднее образование (Физическая культура) и Физическая культура и спорт.
- В следующих полях измените значения коэффициентов (если нужно):
- региональный коэффициент – если выбранный ЗВО расположен в Запорожской, Николаевской, Одесской, Сумской, Харьковской, Черниговской (1,07) или Днепропетровской, Полтавской областях, а также Бучанском районе Киевской области (1,04);
- отраслевой коэффициент – 1,02, если подаете заявления с приоритетностями 1 и 2 на специальности, которым предоставляется особая поддержка (приложение 6 к Порядку приема).
- 6. После заполнения всех полей нажимаете "Рассчитать" – калькулятор выдаст итоговый конкурсный балл.
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