При цьому вступників цікавить, як можна розрахувати свій конкурсний бал. Для цього у Міносвіти підготували зручний онлайн-калькулятор ЄДЕБО.

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Як використовувати онлайн-калькулятор для розрахунку бала

Вступники можуть скористатися таким калькулятором на офіційному сайті вступної кампанії.

Але МОН радить спочатку для цього вивчити інструкцію.

Заповніть поля з балами вступних випробувань (НМТ/ЗНО) та відповідними коефіцієнтами для обраної спеціальності. Переглянути коефіцієнти можна в додатку 7 до Порядку прийому.

Зверніть увагу! Для НМТ/ЗНО всіх років діють коефіцієнти 2024 року.

Якщо вступ передбачає творчий конкурс, то додатково заповнюєте поле "Вступне випробування 5" з відповідним коефіцієнтом із додатку 7. Якщо вступаєте за напрямами аграрних наук, економіки та управління на основі НРК5 і складали або реєструвалися на БЄФВВ, заповнюйте поле "Вступне випробування 6" із ваговим коефіцієнтом 1. Зазначте суму додаткових балів (якщо маєте такі):

від 0–10 – за успішне закінчення в рік вступу підготовчих курсів ЗВО для вступу до нього на спеціальності, яким надається особлива підтримка (додаток 6);

10 – заповнюють призери та переможці чемпіонатів Європи та світу з олімпійських видів спорту (зокрема серед школярів), Всесвітньої гімназіади, чемпіонатів України (з олімпійських видів спорту) під час вступу на спеціальності Середня освіта (Фізична культура) та Фізична культура і спорт.

Часто підготовка до вступної кампанії супроводжується стресом. Впоратися з ним допоможуть в Optima Academy на курсах підготовки до ЗНО та НМТ. Індивідуальний підхід, акцент на необхідних предметах, систематизація навчання та заповнення прогалин у знаннях – все, щоб абітурієнт був цілком впевнений у своїх знаннях.

У наступних полях змініть значення коефіцієнтів (якщо потрібно):

регіональний коефіцієнт – якщо обраний ЗВО розташований у Запорізькій, Миколаївській, Одеській, Сумській, Харківській, Чернігівській (1,07) або Дніпропетровській, Полтавській областях, а також Бучанському районі Київської області (1,04);

галузевий коефіцієнт – 1,02, якщо подаєте заяви з пріоритетностями 1 та 2 на спеціальності, яким надається особлива підтримка (додаток 6 до Порядку прийому).

6. Після заповнення всіх полів натискаєте "Розрахувати" – калькулятор видасть підсумковий конкурсний бал.

Раніше ми інформували про те, що МОН оприлюднило роз'яснення щодо економії електроенергії у закладах освіти. Деталі читайте за посиланням.