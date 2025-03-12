На украинском кошки "нявкають" или мяукают: выясним кошачьи языковые тонкости

Мир животных очень интересен и не всегда понятен человеку. А потому мы всегда пытаемся найти объяснение и понять их поведение. В том числе и язык домашних любимцев.

Знаете, что в каждом языке есть свое обозначение для звуков, которые издают животные. Это зависит от фонетики языка. Какие же звуки издают кошки и как они пишутся на украинском, рассказывает 24 Канал.

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Какие звуки издает кошка

Кошки – самые популярные домашние любимцы, которых можно выбрать по цвету, породе, размеру и даже характеру.

А кошачье пение весной свидетельствуют о приходе тепла и весны. Но задумывались ли вы когда-нибудь, как правильно назвать на украинском звуки кота – мяуканье, "нявкання" или "вавкання"?

Как же записать кошачью речь на украинском языке, выясним?

По академическому толковому "Словарю украинского языка" правильным является слово "няв" – именно оно передает звукоподражание кошки и соответствует украинским фонетическим нормам. Поэтому украинские кошки – "нявкають" или говорят няв-няв!

Слово мяукать, вероятно, появилось под влиянием других языков, в частности русского и английского, где используют эти звуки (мяукать, meow).

Это не единственные звуки, которые издают кошки, они могут издавать:

Мурлыканье / мурлыканье

Трели и щебетание

Рычание

Разнообразные виды мяуканья

Вой (стон)

Шипение

Стрекотание (щелчки)

Вопли

Эти звуки кошачьей коммуникации передают настроение пушистика. Чаще всего коты мяукают когда хотят есть, внимания, почистить лоток или их что-то беспокоит. И эти звуки, преимущественно, используют для коммуникации с людьми.

Самый приятный звук – мурлыканье. Он имеет терапевтический эффект для человека.

Польза от мурлыканья: смотрите видео

Наслаждайтесь общением с вашими пушистиками и знайте, что на украинском они "нявкають"!

Важно совершенствовать свой украинский и можно начинать с имен, как, например, какую правильную форму имеют имена Вера, Марина и Ксюша.