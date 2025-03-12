На украинском кошки "нявкають" или мяукают: выясним кошачьи языковые тонкости
- В украинских словарях приведено правильное слово для звуков, которые издают кошки.
- Слово "мяукать" вероятно происходит из других языков, таких как русский и английский, где используются подобные звуки.
Мир животных очень интересен и не всегда понятен человеку. А потому мы всегда пытаемся найти объяснение и понять их поведение. В том числе и язык домашних любимцев.
Знаете, что в каждом языке есть свое обозначение для звуков, которые издают животные. Это зависит от фонетики языка. Какие же звуки издают кошки и как они пишутся на украинском, рассказывает 24 Канал.
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Какие звуки издает кошка
Кошки – самые популярные домашние любимцы, которых можно выбрать по цвету, породе, размеру и даже характеру.
А кошачье пение весной свидетельствуют о приходе тепла и весны. Но задумывались ли вы когда-нибудь, как правильно назвать на украинском звуки кота – мяуканье, "нявкання" или "вавкання"?
Как же записать кошачью речь на украинском языке, выясним?
По академическому толковому "Словарю украинского языка" правильным является слово "няв" – именно оно передает звукоподражание кошки и соответствует украинским фонетическим нормам. Поэтому украинские кошки – "нявкають" или говорят няв-няв!
Слово мяукать, вероятно, появилось под влиянием других языков, в частности русского и английского, где используют эти звуки (мяукать, meow).
Это не единственные звуки, которые издают кошки, они могут издавать:
- Мурлыканье / мурлыканье
- Трели и щебетание
- Рычание
- Разнообразные виды мяуканья
- Вой (стон)
- Шипение
- Стрекотание (щелчки)
- Вопли
Эти звуки кошачьей коммуникации передают настроение пушистика. Чаще всего коты мяукают когда хотят есть, внимания, почистить лоток или их что-то беспокоит. И эти звуки, преимущественно, используют для коммуникации с людьми.
Самый приятный звук – мурлыканье. Он имеет терапевтический эффект для человека.
Польза от мурлыканья: смотрите видео
Наслаждайтесь общением с вашими пушистиками и знайте, что на украинском они "нявкають"!
Важно совершенствовать свой украинский и можно начинать с имен, как, например, какую правильную форму имеют имена Вера, Марина и Ксюша.