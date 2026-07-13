Не говорите "костили": как правильно назвать опору для ходьбы на украинском языке
Вместе с возвращением к украинскому языку мы все чаще открываем для себя исконные слова, которые годами вытеснялись русизмами. Это касается даже привычных медицинских терминов.
Почему в украинском языке есть слово "костили", но не в качестве медицинского термина, и какой украинский эквивалент является правильным – рассказываем со ссылкой на Slovnyk.me.
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"Костыли" – как правильно по-украински?
Слова, которыми мы пользуемся каждый день, формируют нашу речь гораздо больше, чем кажется. Часто мы перенимаем их не из словарей, а из быта, телевидения или разговоров вокруг. Именно поэтому некоторые русизмы настолько привычны, что мы их почти не замечаем. И эти слова из разных сфер: быта, медицины, технические термины.
Сегодня поговорим об одном из них – "костили", которыми называют специальные опоры для человека, который из-за травмы или болезни не может самостоятельно ходить.
Однако в украинском языке для этого медицинского приспособления используется другое слово.
Правильно на украинском – "милиці". Именно это слово приводят академический "Словарь украинского языка", словарь "Горох" и медицинская литература.
Слово "милиця" имеет древнее славянское происхождение. Лингвисты связывают его с праславянским корнем, означавшим опору, подпору или жердину. То есть изначально "милицей" называли любую палку или подпору, которая помогала держаться или передвигаться.
Со временем значение слова сузилось, и "милицями" стали называть только опору определенной формы – высокую, с перекладиной под подмышками или с опорой на локти.
Это хороший пример того, как со временем слово меняет свое значение: от обычной деревянной опоры – до медицинского средства реабилитации.
Правильно говорить:
ходити на милицях;
спертися на милиці;
користуватися милицями;
лікар порадив милиці.
Интересно! В переносном смысле слово "милиця" тоже употребляется – как славянское женское имя: Милица.
Но в украинском языке вы встретите и другие синонимы к слову "милиця":
- костур (множественное число – костуры);
- костуль;
- клюка;
- патерица;
- ковинька (слышали ругательство: "Матери твоей – ковинька!");
- палка;
- герлига (пастуший посох).
Слово "милиця" встречается в украинской художественной литературе и словарях еще задолго до ХХ века, как и синонимы, обозначающие опоры различной формы. Оно является исконным элементом украинской лексики и не требует никаких замен.
А откуда взялись "костили"?
Слово "костиль" пришло из русского языка. Интересно, что изначально оно вообще не имело отношения к медицине. Так называли большой металлический гвоздь с загнутым концом, которым крепили рейки к деревянным шпалам. Позже из-за внешнего сходства это название перешло и на опору для ходьбы.
-
металлический стержень, заостренный с одного конца и расширенный или загнутый под прямым углом с другого;
-
приспособление для опоры в некоторых машинах, механизмах и т. п.;
-
железное отверстие в пиле для деревянной ручки.
Именно поэтому украинский и русский языки пошли разными путями: украинский сохранил древнее слово "милиця", а в русском закрепилось "костыль".
"Костыль" употребляют и в переносном значении: как временное быстрое решение проблемы. Например:
- "Это решение стало лишь костылем, а не настоящим решением проблемы".
Хотя и "милиця" здесь тоже подойдет по смыслу.
В информационных технологиях программисты также используют выражение "код на костылях" – то есть временное, неидеальное решение.
Поэтому, когда речь идет об опоре для ходьбы после травмы или во время реабилитации, на украинском языке правильно говорить – "милици". А "костиль" или лучше "костур", лучше оставить в качестве инженерно-технического термина.