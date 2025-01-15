О них несправедливо забыли: 5 интересных украинских слов о зиме

В современном украинском языке есть немало красивых слов. Может наш язык похвастаться и древними необычными словами.

Однако часть из них несправедливо забыли, ввиду различных обстоятельств и сокрушительной политики советской власти в свое время. Тренер по ораторскому мастерству Павел Мацьопа на своей странице в инстаграме вспомнил 5 таких волшебных слов.

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Какие 5 волшебных украинских слов о зиме запомнить

Мацьопа предложил проверить, как хорошо вы знаете слова, которые звучат аутентично и уникально. И предложил 5 зимних слов, которые несправедливо забыли.

Лагомини – лакомства и сладости. Заметим, что похожее слово можно найти и среди диалектов – во львовской гваре есть слово "легуміни".

Віхола – синоним к словам "метель", "метелица" или "вьюга".

Интересно! Если вы не хотите навсегда забыть о суржиковом слове "метель", предлагаем заменить его на эти 40 красивых соответствий в украинском языке.

Припай – лед, крепко примерзший к берегам.

Леліти – сверкать, блестеть, отражая свет, лучей. Кстати, это слово имеет еще одно значение: тихо протекать, струиться.

Омелюх – зимняя птица Украины. Небольшая лесная птица отряда воробьинообразных с ярким оперением. Хотя большинство из нас знает только снегирей и синичек.

Обогащайте речь! Примитивный словарный запас оставляйте в прошлом,

– посоветовал тренер по ораторскому искусству.

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