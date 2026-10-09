"Красный флаг": что скрывается за модным выражением из соцсетей
Некоторые выражения становятся популярными настолько быстро, что мы начинаем их использовать, даже не задумываясь об их происхождении. Одно из самых популярных сегодня– "red flag".
Как изменилось буквальное значение за столетие и почему английское выражение "red flag" стало таким популярным в современной речи, рассказываем со ссылкой на dictionary.cambridge.org.
Что такое "red flag" и почему это выражение стало сигналом психологической опасности?
Иногда достаточно одного поступка, фразы или странного обещания, чтобы насторожиться. В соцсетях для таких ситуаций есть короткая формула – "red flag". Но почему тревожный сигнал называют именно красным флагом и при чем здесь морские традиции и спорт?
"Red flag" дословно переводится с английского как "красный флаг". В современной речи это признак, действие или обстоятельство, которое может свидетельствовать о потенциальной проблеме, опасности или нездоровой ситуации.
Чаще всего это выражение используют, когда говорят об отношениях. Постоянная ложь, чрезмерная ревность, контроль, агрессия и неуважение к личным границам – все это может быть "red flag".
Почему "red flag": смотрите видео
Однако тревожные сигналы встречаются и в других ситуациях. Подозрительное предложение о работе, обещания быстрого заработка без каких-либо рисков или новость без надежного источника – тоже повод остановиться и все проверить.
Важно помнить: "red flag" не обязательно доказывает, что что-то не так. Это сигнал, призывающий быть более внимательными.
Интересно, что в августе 2025 года Cambridge Dictionary объявил о более чем 6000 новых слов, фраз и значений, добавленных в онлайн-словарь за предыдущий год. Среди них – популярные в соцсетях выражения "red flag" и "green flag". В словаре red flag имеет несколько значений: от буквального красного флага до тревожного сигнала, указывающего на возможную проблему. В контексте отношений так называют поведение, что заставляет насторожиться
Можно ли сказать по-другому на украинском?
Вы наверняка слышали эти выражения, но, возможно, не догадываетесь, как передать этот термин в письменной речи. В соцсетях можно встретить написания "редфлаг", "ред-флаг" и "ред флаг", и каждое из них имеет право на существование. Однако в нейтральном украинском тексте естественнее использовать соответствующие термины:
- "тривожний сигнал";
- "ознака можливої проблеми";
- "привід насторожитися";
- "сигнал небезпеки".
А что же такое green flag? Это выражение, противоположное по значению – положительный признак. В отношениях им могут быть честность, взаимоуважение, доверие и умение слышать друг друга.
Поэтому сегодня "red flag" – это простой образ, понятный без перевода: что-то заставляет нас остановиться, обратить внимание и проверить, действительно ли все в порядке.
Почему именно – красный флаг?
Происхождение фразы связано с буквальным использованием красных флагов в качестве знаков опасности. Исторически – еще с конца XVII века, когда красные флаги начали использовать как физические маркеры опасности.
Красный цвет привлекает внимание и ассоциируется с опасностью, запретом или необходимостью остановиться.
В военной и морской практике такой флаг мог сигнализировать о готовности к бою или предупреждать об угрозе. В гонках красный флаг означает, что на трассе возникла опасная ситуация и соревнование нужно остановить.
Мы видим его на светофоре и дорожных знаках, в сигнальных огнях, на габаритах автомобилей, в навигации. На море красные сигналы и флаги могут предупреждать об опасных погодных условиях.
Но у красного флага есть и другая, очень заметная история – политическая. Красный флаг стал одним из главных символов социалистического и коммунистического движений. Именно поэтому он ассоциируется с коммунистической символикой и режимами, которые использовали ее в качестве государственной или партийной. Красный цвет был и важной частью нацистской символики – красное полотнище использовали в качестве фона для свастики на флаге нацистской Германии.
Поэтому "красное знамя" имеет богатый символический багаж – от реального предупреждения об опасности до политического символа.
Со временем буквальный образ превратился в метафору. Теперь "красный флажок" можно заметить не только на трассе или корабле, но и в поведении человека, деловом предложении или новости.
Поэтому в следующий раз, когда кто-то скажет "это редфлаг", вспомните: за модным словечком стоит древний сигнал опасности.
Мода на "red flag" может пройти, но сама необходимость замечать тревожные сигналы никуда не исчезнет. Пусть в вашей жизни будет как можно меньше таких сигналов.