Как изменилось буквальное значение за столетие и почему английское выражение "red flag" стало таким популярным в современной речи, рассказываем со ссылкой на dictionary.cambridge.org.

Что такое "red flag" и почему это выражение стало сигналом психологической опасности?

Иногда достаточно одного поступка, фразы или странного обещания, чтобы насторожиться. В соцсетях для таких ситуаций есть короткая формула – "red flag". Но почему тревожный сигнал называют именно красным флагом и при чем здесь морские традиции и спорт?

"Red flag" дословно переводится с английского как "красный флаг". В современной речи это признак, действие или обстоятельство, которое может свидетельствовать о потенциальной проблеме, опасности или нездоровой ситуации.

Чаще всего это выражение используют, когда говорят об отношениях. Постоянная ложь, чрезмерная ревность, контроль, агрессия и неуважение к личным границам – все это может быть "red flag".

Почему "red flag": смотрите видео

Однако тревожные сигналы встречаются и в других ситуациях. Подозрительное предложение о работе, обещания быстрого заработка без каких-либо рисков или новость без надежного источника – тоже повод остановиться и все проверить.

Важно помнить: "red flag" не обязательно доказывает, что что-то не так. Это сигнал, призывающий быть более внимательными.

Интересно, что в августе 2025 года Cambridge Dictionary объявил о более чем 6000 новых слов, фраз и значений, добавленных в онлайн-словарь за предыдущий год. Среди них – популярные в соцсетях выражения "red flag" и "green flag". В словаре red flag имеет несколько значений: от буквального красного флага до тревожного сигнала, указывающего на возможную проблему. В контексте отношений так называют поведение, что заставляет насторожиться

Можно ли сказать по-другому на украинском?

Вы наверняка слышали эти выражения, но, возможно, не догадываетесь, как передать этот термин в письменной речи. В соцсетях можно встретить написания "редфлаг", "ред-флаг" и "ред флаг", и каждое из них имеет право на существование. Однако в нейтральном украинском тексте естественнее использовать соответствующие термины:

"тривожний сигнал";

"ознака можливої проблеми";

"привід насторожитися";

"сигнал небезпеки".

А что же такое green flag? Это выражение, противоположное по значению – положительный признак. В отношениях им могут быть честность, взаимоуважение, доверие и умение слышать друг друга.

Поэтому сегодня "red flag" – это простой образ, понятный без перевода: что-то заставляет нас остановиться, обратить внимание и проверить, действительно ли все в порядке.

Почему именно – красный флаг?

Происхождение фразы связано с буквальным использованием красных флагов в качестве знаков опасности. Исторически – еще с конца XVII века, когда красные флаги начали использовать как физические маркеры опасности.

Красный цвет привлекает внимание и ассоциируется с опасностью, запретом или необходимостью остановиться.

В военной и морской практике такой флаг мог сигнализировать о готовности к бою или предупреждать об угрозе. В гонках красный флаг означает, что на трассе возникла опасная ситуация и соревнование нужно остановить.

Мы видим его на светофоре и дорожных знаках, в сигнальных огнях, на габаритах автомобилей, в навигации. На море красные сигналы и флаги могут предупреждать об опасных погодных условиях.

Но у красного флага есть и другая, очень заметная история – политическая. Красный флаг стал одним из главных символов социалистического и коммунистического движений. Именно поэтому он ассоциируется с коммунистической символикой и режимами, которые использовали ее в качестве государственной или партийной. Красный цвет был и важной частью нацистской символики – красное полотнище использовали в качестве фона для свастики на флаге нацистской Германии.

Поэтому "красное знамя" имеет богатый символический багаж – от реального предупреждения об опасности до политического символа.

Со временем буквальный образ превратился в метафору. Теперь "красный флажок" можно заметить не только на трассе или корабле, но и в поведении человека, деловом предложении или новости.

Поэтому в следующий раз, когда кто-то скажет "это редфлаг", вспомните: за модным словечком стоит древний сигнал опасности.

Мода на "red flag" может пройти, но сама необходимость замечать тревожные сигналы никуда не исчезнет. Пусть в вашей жизни будет как можно меньше таких сигналов.