Як змінилося буквальне значення за століття й чому англійський вислів "red flag" став таким популярним у сучасному мовленні, розповідаємо з посиланням на dictionary.cambridge.org.

Що таке "red flag" і чому вираз став сигналом психологічної небезпеки?

Іноді достатньо одного вчинку, фрази чи дивної обіцянки, щоб насторожитися. У соцмережах для таких ситуацій мають коротке визначення – "red flag". Але чому тривожний сигнал називають саме червоним прапором і до чого тут морські традиції та спорт?

"Red flag" дослівно перекладається з англійської як "червоний прапор". У сучасному мовленні це ознака, дія або обставина, яка може свідчити про потенційну проблему, небезпеку чи нездорову ситуацію.

Найчастіше вислів використовують, коли говорять про стосунки. Постійна брехня, надмірні ревнощі, контроль, агресія та неповага до особистих кордонів – усе це може бути "red flag".

Чому "red flag": дивіться відео

Проте тривожні сигнали трапляються і в інших ситуаціях. Підозріла пропозиція роботи, обіцянки швидкого заробітку без жодних ризиків або новина без надійного джерела – теж привід зупинитися й усе перевірити.

Важливо пам'ятати: red flag не обов'язково доводить, що щось не так. Це сигнал, який закликає бути уважнішими.

Цікаво, що у серпні 2025 року Cambridge Dictionary оголосив про понад 6000 нових слів, фраз і значень, доданих до онлайн-словника за попередній рік. Серед них – популярні в соцмережах вислови "red flag" і "green flag". У словнику red flag має кілька значень: від буквального червоного прапора до тривожного сигналу, який указує на можливу проблему. У контексті стосунків так називають поведінку, що змушує насторожитися

Чи можна сказати по-іншому українською?

Ви точно чули, але може не здогадуєтеся, як передати термін на письмі. У соцмережах можна зустріти написання "редфлаг", "ред-флаг" і "ред флаг" і кожен має право на існування. Проте в нейтральному українському тексті природніше використовувати відповідники:

"тривожний сигнал";

"ознака можливої проблеми";

"привід насторожитися";

"сигнал небезпеки".

А що ж таке green flag? Це протилежний за значенням вислів – позитивна ознака. У стосунках нею можуть бути чесність, взаємоповага, довіра й уміння чути одне одного.

Тож сьогодні "red flag" – це простий образ, зрозумілий без перекладу: щось змушує нас зупинитися, звернути увагу й перевірити, чи все справді гаразд.

Чому саме – червоний прапор?

Походження фрази пов’язане з буквальним використанням червоних прапорів як знаків небезпеки. Історично – ще з кінця XVII століття, коли червоні прапори почали використовувати як фізичні маркери небезпеки.

Червоний колір привертає увагу й асоціюється з небезпекою, забороною або необхідністю зупинитися.

У військовій і морській практиці такий прапор міг сигналізувати про готовність до бою або попереджати про загрозу. У перегонах червоний прапор означає, що на трасі виникла небезпечна ситуація і змагання потрібно зупинити.

Ми бачимо його на світлофорі та дорожніх знаках, у сигнальних вогнях, на габаритах автомобілів, у навігації. На морі червоні сигнали й прапори можуть попереджати про небезпечні погодні умови.

Але червоний прапор має й іншу, дуже помітну історію – політичну. Червоний прапор став одним із головних символів соціалістичного та комуністичного рухів. Саме тому він асоціюється з комуністичною символікою та режимами, які використовували її як державну чи партійну. Червоний колір був і важливою частиною нацистської символіки – червоне полотнище використовували як тло для свастики на прапорі нацистської Німеччини.

Тож "червоний прапор" має багатий символічний багаж – від реального попередження про небезпеку до політичного символу.

Згодом буквальний образ перетворився на метафору. Тепер "червоний прапорець" можна помітити не лише на трасі чи кораблі, а й у поведінці людини, діловій пропозиції або новині.

Тож наступного разу, коли хтось скаже "це редфлаг", згадайте: за модним словечком стоїть давній сигнал небезпеки.

Мода на "red flag" може минути, але сама потреба помічати тривожні сигнали нікуди не зникне. Нехай у вашому житті буде якомога менше таких маячків.