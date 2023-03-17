Кто возглавит МОН вместо Шкарлета: Железняк назвал основного кандидата

17 марта 2023, 21:49
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Ярослав Железняк

Сергей Шкарлет подал заявление об отставке с поста министра образования Украины. Известно, что его может заменить директор Малой академии наук Оксен Лисовый. Рассказываем, что известно о кадровых изменениях.

Собственно, о замене Оксеном Лисовым Сергея Шкарлета рассказал народный депутат Ярослав Железняк. Он отметил, что это "очень хороший выбор". А еще добавил, что это не единственные кадровые ротации, ожидающие нас на ближайшую пленарную неделю.

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Шкарлета попросили

Об этом рассказали журналисты издания Liga.net. Они, ссылаясь на собеседника в профильном комитете парламента и собеседника в руководстве фракции "Слуга народа", отметили, что Шкарлет идет не добровольно.

Это не его инициатива, а его попросили. Решение давно перезрело. Надеемся, это решение не откатится, потому что после "отставки" Резникова уже ни в чем не уверен,
– сказал один из собеседников.

Что известно об Оксене Лисовом

  • Прежде всего, следует отметить, что он кандидат философских наук, директор Национального центра "Малая академия наук Украины".
  • Известно, что с самого начала полномасштабного вторжения России он записался добровольцем в состав 95-й десантно-штурмовой бригады.
  • Родился в семье репрессированного советской властью философа и правозащитника Василия Лисового и талантливого педагога Веры Лисовой-Гриценко.

Автор: Назарій Лазур