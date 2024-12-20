Почему именно кутья, узвар и пампушки – символы рождественского стола

Скоро Сочельник и каждая семья соберется за ужином из 12 блюд. Почему кутья, узвар и пампушки – часть праздничного стола, и что они символизируют?

Все украинцы в ожидании Рождества и тех традиций, которые передавались из поколения в поколение, в частности – ужина из 12 блюд в Сочельник. Обязательными блюдами являются кутья, узвар и пампушки и 24 Канал предлагает узнать, что символизируют эти блюда.

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Что символизирует кутья

Кутья – это традиционное обрядовое блюдо из вареной пшеницы с добавлением мака и меда. Сегодня ее вкус дополняют еще изюмом, цукатами, орехами, халвой и другими вкусностями. А в некоторых регионах Украины можем встретить кутью из ячменя или риса.

В христианство эта пища пришла из язычества, где это блюдо готовили как жертвоприношение своим богам. Каждый ингредиент каши имел уникальное и важное значение.

Пшеница символизировала плодородие, постоянство, бессмертие и перерождение души – связь с предками .

символизировала плодородие, постоянство, бессмертие и перерождение души – . Мак, как и орехи, – символ изобилия и плодородия

как и – и плодородия Мед – сладкой жизни, удовольствия и блага.

В зависимости от региона и вкуса семьи кутья – это и густая сладкая каша, и больше напоминает суп (заправленная узваром).

С кутьей в Сочельник выполняли ряд обрядов, связанных с призыванием достатка и урожая – хозяин угощал скот кутьей, относил на пасеку и звал мороз на кутью, чтобы не побил озимые. Подбрасывал трижды кутью к потолку и прогнозировал сколько родится скота и как будут роиться пчелы.

Кутьей начинают и завершают Святой ужин. Ее не убирают со стола на Рождество – оставляют для предков, которые придут в гости ночью. Для умерших ставили, даже отдельно, ложки для кутьи.

Как готовить кутью: смотрите видео

Из чего готовят узвар

Узвар – сладкий отвар, компот из сушеных фруктов и ягод – груш, яблок, вишен, слив, черники, изюма. Его еще называют – взвар, вар, киселица, похлебка. Можно подсластить медом или потреблять так. Его можно приготовить доведя до кипения воду с сухофруктами или залить их кипятком и настоять. Гущу из ягод высыпали в миску и тоже подавали к столу как десерт.

Узвар второе важное блюдом после кутьи на Рождество. Жидкость наливали в красивый кувшин и ставили рядом с кутьей. А еще им заправляют кутью.

Узвар является одним из древнейших напитков, который упоминают в летописях и монастырских рукописях. Фрукты и ягоды сушили в сезон специально для этого напитка. Его потребляли и в повседневной, но обрядовый узвар делали богатым – из смеси сухофруктов и сдабривали медом. Кроме того – этот напиток источник витаминов.

Узвар / Freepik

Что символизируют пампушки

Пампушка / пампух / пампушок – небольшая круглая пышная булочка, изготовленная из дрожжевого теста из ржаной, пшеничной, гречневой или смешанной муки, которую пекут или жарят в масле. Круглые, золотистые хлебцы символизировали солнце, а изготовленные из белой муки и сладкие – достаток в доме, поэтому их обязательно готовили на Рождество.

Пампухи являются традиционным сладким блюдом праздничного стола. Сдобные, рыхлые и сладкие, с различными начинками – именно с ними ассоциируется Рождество. Самая популярная начинка – перетертый мак и варенье.

Традиционно на Сочельник готовили постные блюда, соответственно и выпечка была постной. А уже на само Рождество жарили сдобные пампушки, которыми угощали колядников.

Первые упоминания о пампушках можно найти в летописях казацких времен.

Пампушки / Freepik

Эти блюда нашли свое отражение в украинском фольклоре: