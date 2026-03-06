Она не "ласточка": эта птичка на украинском звучит мелодичнее

Прилет этой птички издавна сиволизировал приход весны. А вот название ее, некоторые, произносит с ошибкой, на русский лад.

Как правильно на украинском называется "ласточка", рассказываем со ссылкой на словарь "Горох".

Смотрите также Хватит делать ошибки: этих аббревиатур нет в украинском языке

Как на украинском называется "ласточка"?

В фольклоре эту птичку часто называют "предвестницей весны", ведь ее прилет из теплых краев (еще не только теплые края) знаменует пробуждение природы. Эту птичку с длинным раздвоенным хвостом, узкими острыми крыльями, стремительный в полете, часто называют – ласточка, хотя это русское название.

На украинском правильно говорить – "ластівка" хоть похоже, но все же другое по звучанию слово и оно зафиксировано в словарях. Слово происходит от праславянских слов lasta, lastovica, lastavica, очевидно, как и lasica "ласица", связано с lasъ "темный с белым брюхом или грудью", то есть характерная окраска почти всех видов ласточек.

В древних текстах встречаются варианты названия "ластуха", "ластка", что тоже отражают нежность и ласковость образа птички.

Ласточка имеет глубокий символизм в украинской культуре. Она фигурирует в щедривках и веснянках, вспомните: "щедрик, щедрик, щедрівочка, прилетіла ластівочка...". В щедривках и веснянках она может выступать как символ женственности, материнства, даже олицетворение Богородицы.

Пение ласточки: смотрите видео

В культуре украинцев ласточка является Божьей птичкой, предвестницей радости и хранительницей дома, поэтому можно встретить народные названия:

"божая птичка",

"чистая птичка",

"веснянка".

По легенде, когда распинали Христа, ласточки воровали гвозди, чтобы облегчить Его страдания. Поэтому Господь благословил их.

В вышивке и орнаментах она часто изображается как знак чистоты, радости и защиты дома. Считают, что если ласточка свила гнездо под крышей – это знак благополучия для семьи, а разорить ее гнездо – это грех. Поэтому ласточку почитали и берегли, об этом поется и в веснянке:

Ой кувала зозуленька

В лісі на горісі,

Шануй мене, мій миленький,

Як ластівку в стрісі.

В современной культуре ласточка остается символом надежды, возвращения и светлой вести.

Интересно! Слово "ласточка" имеет еще два значения. Так называют фигуру в гимнастике, фигурном катании – упражнение, в которой одна нога высоко отведена назад, туловище вытянуто вперед, а руки разведены в стороны.

А еще "ластівка" – это нежное обращение к любимой женщине или девушке, как "птичка моя" или "ясочка".

Немало народных примет связанных с ласточкой, которые предсказывают погоду, и самая важная: если прилетели ласточки – пришла настоящая теплая весна.

От этой приметы появилось выражение – "первая ласточка", что означает первые проявления или признаки чего-то. Есть еще одно – "одна ласточка весны не делает" – не надо судить о хороших намерениях по одному поступку.

Интересные приметы связаны с ласточками и веснушками (веснушками):

Если разорить ласточкино гнездо – все лицо виновных усеется веснушками, подобно пятнышкам на ласточкиных яйцах.

Чтобы вывести с лица ласточкины рябины (веснушки), нужно, как впервые весной увидишь ласточку, умыться молоком и втереться тем полотенцем, в котором носили святить кулич.

Или когда впервые увидишь весной ласточку, надо трижды сказать: "Ласточка! Ласточка! На тебе веснянки, дай мне белянки!"

Поэтому, ласточка – это о весне, возрождение, приметы и хорошее настроение.

В русском языке употребляется – "ласточка", но украинская форма – "ластівка" – является исконной и аутентичной. А еще, эта птичка – глубокий культурный символ украинцев.