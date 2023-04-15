Каждый из нас постоянно ищет способы улучшить свою память и учиться эффективнее, а ученики и студенты – и подавно. Существует невероятное количество лайфхаков о том, как лучше учиться, но важно помнить один нюанс: время, когда вы отдыхаете, также влияет на память, как и активное чтение или конспектирование материала.

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Отсутствие отдыха – враг памяти

Большинство учеников и студентов свято убеждены в том, что только непрерывное обучение может привести к успеху. На самом же деле ситуация выглядит наоборот: если вы не дадите своему мозгу отдохнуть, то "благодарности" от него ждать не стоит.

Без хорошей памяти много не выучишь​ / Фото Pixabay

Если вы хотите, чтобы обучение было качественным, вам придется принуждать себя отдыхать, как бы парадоксально это ни звучало. Более того, в течение хотя бы 15 минут вам не нужно делать абсолютно ничего: никакого телефона, книги или разговоров. Только расслабление, созерцание и погружение в собственные мысли.

Как это работает

Как выяснили исследователи, новая информация очень "хрупкая", поэтому ее очень легко стереть новыми воспоминаниями или знаниями. Исключением могут стать события, в которых был эмоциональный, визуальный или другой триггер, но в процессе обучения создать множество таких триггеров невозможно.

Короткий перерыв для мозга просто необходим, чтобы у него было время качественно обработать информацию и выстроить связи с предыдущим опытом. В будущем это позволит ему быстро найти к ней доступ, а вам – насладиться работой улучшенной памяти.

Соответственно, когда мы слышали, что очень хорошо учиться перед сном, то получали совет, у которого есть научная основа. Правда, для обучения достаточно короткого перерыва, ведь во сне мозг работает над отделкой всего, что случилось с нами за весь день.