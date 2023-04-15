Кожен з нас постійно шукає способи покращити свою пам'ять та навчатися ефективніше, а учні й студенти – і поготів. Існує неймовірна кількість лайфхаків про те, як краще навчатися, але важливо пам'ятати один нюанс: час, коли ви відпочиваєте, так само впливає на пам'ять, як і активне читання чи нотування матеріалу.

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Відсутність відпочинку – ворог пам'яті

Більшість учнів та студентів свято переконані у тому, що лише безперервне навчання може призвести до успіху. Насправді ж ситуація виглядає навпаки: якщо ви не дасте своєму мозку перепочити, то "вдячності" від нього очікувати не варто.

Без хорошої пам'яті багато не вивчиш / Фото Pixabay

Якщо ви хочете, щоб навчання було якісним, вам доведеться примушувати себе відпочивати, як би парадоксально це не звучало. Ба навіть більше, впродовж хоча б 15 хвилин вам не потрібно робити абсолютно нічого: ніякого телефону, книжки чи розмов. Лише розслаблення, споглядання та поринання у власні думки.

Як це працює

Як з'ясували дослідники, нова інформація дуже "крихка", тому її дуже легко стерти новими спогадами чи знаннями. Виключенням можуть стати події, в яких був емоційний, візуальний або інший тригер, але в процесі навчання створити безліч таких тригерів неможливо.

Коротка перерва для мозку просто необхідна, аби він мав час якісно обробити інформацію та вибудувати зв'язки з попереднім досвідом. В майбутньому це дозволить йому швидко знайти до неї доступ, а вам – насолодитися роботою покращеної пам'яті.

Відповідно, коли ми чули, що дуже добре вчитися перед сном, то отримували пораду, в якої є наукове підгрунтя. Щоправда, для навчання достатньо короткої перерви, адже уві сні мозок працює над обробкою всього, що трапилося з нами за весь день.