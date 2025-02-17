Разбитые школы и уроки из укрытий: вышел трейлер "Ленты времени" об образовании во время войны

На нынешнем Берлинале среди конкурсных работ и украинский фильм "Лента времени". Это болезненная тема для украинцев, к которой стоит привлечь внимание мирового сообщества.

На 75-м Берлинском международном кинофестивале представят фильм украинского режиссера Екатерины Горностай об образовании в условиях войны. В сеть выложили трейлер ленты, пишет 24 Канал, ссылаясь на The Village.

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О чем "Лента времени"

Новый документальный фильм режиссера Екатерины Горностай "Лента времени", будет представлен на Берлинском международном кинофестивале, который начался 13 февраля и продлится до 23 февраля.

Фильм рассказывает об учителях и учениках, которые во время военных действий продолжают учить и учиться, в частности на деоккупированных и прифронтовых территориях. Основной темой ленты является "обыденность и простые школьные опыты", которые перекликаются с российско-украинской войной: дети вынуждены учиться в укрытиях из-за воздушных тревог, часть школы разрушена и законсервирована, а на онлайн-выпускном звучит звонок, эвакуированный из Бахмута.

"Лента времени" – это элемент турникета: важно зафиксировать время наложения кровоостанавливающего устройства, чтобы не потерять обескровленные ткани,

– объясняет идею фильма Горностай.

Кадр из фильма / скриншот трейлера "Лента времени"

Фильм сняли без закадрового голоса, интервью и реконструкций, постановок – все в живом потоке и реалиях. Один из героев фильма, Борис Ховряк, который во время съемок работал учителем, сейчас уже служит в рядах ВСУ. Как и многие другие учителя из разных уголков Украины.

Лента показывает, как война в Украине влияет на повседневную жизнь учеников и учителей, и вызовы, которые появляются при попытке сохранить образование и ощущение нормальной жизни,

– рассказывают члены съемочной группы.

Трейлер к фильму опубликовала ОО "Освитория" и его свободно можно посмотреть на ютуб.

Трейлер фильма "Лента времени": смотрите видео

Фильм не только демонстрирует вызовы, которые преодолевают украинские учителя, но и имеет целью привлечь внимание к проблемам, с которыми сталкивается украинское образование, и собрать деньги на восстановление школ, которые разрушили россияне.

Эту ленту сняли за частные средства без привлечения госфинансирования. Сопродюсерами фильма стали Франсу Ле Голл и Марион Гут из кинокомпании a_BAHN (Люксембург), Ринске Раап из RINKEL DOCS (Амстердам, Нидерланды) и Виктор Эде из Cinephage Production) (Марсель, Франция). Оператором-постановщиком стал Александр Рощин, режиссером монтажа – Никон Романченко, звукорежиссером – Михаил Закутский, продюсеры – Ольга Брегман, Наталья Либет и Виктор Шевченко.

Фильм "Лента времени" представят в основной конкурсной программе Берлинского международного кинофестиваля и будет бороться за главный приз – "Золотого медведя". Это первый украинский фильм, с 1997 года, попавший в основной конкурс.

Интересно! Это не первая работа режиссера на фестивале. В 2021-м году фильм Екатерины Горностай "Стоп-Земля" получил "Хрустального медведя" Юношеского жюри программы Generation 14+ на Берлинале. Фильм стал лучшим полнометражным фильмом.

Лента не только о трагедии, но и о том, как учить детей умению видеть хорошее, адаптироваться к условиям, мыслить позитивно, жить дальше и улыбаться.