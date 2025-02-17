На 75-му Берлінському міжнародному кінофестивалі представлять фільм української режисерки Катерини Горностай про освіту в умовах війни. У мережу виклали трейлер стрічки, пише 24 Канал, посилаючись на The Village.

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Про що "Стрічка часу"

Новий документальний фільм режисерки Катерини Горностай "Стрічка часу", представлять на Берлінському міжнародному кінофестивалі, що розпочався 13 лютого і триватиме до 23 лютого.

Фільм розповідає про вчителів й учнів, які під час воєнних дій продовжують навчати й навчатися, зокрема на деокупованих і прифронтових територіях. Основною темою стрічки є "буденність і прості шкільні досвіди", які перегукуються з російсько-українською війною: діти вимушені вчитися в укриттях через повітряні тривоги, частина школи зруйнована й законсервована, а на онлайн-випускному лунає дзвоник, евакуйований із Бахмута.

"Стрічка часу" – це елемент турнікету: важливо зафіксувати час накладання кровоспинного пристрою, щоби не втратити знекровлені тканини,

– пояснює ідею фільму Горностай.

Кадр з фільму / скриншот трейлера "Стрічка часу"

Фільм зняли без закадрового голосу, інтервʼю й реконструкцій, постановок – усе в живому потоці та реаліях. Один із героїв фільму, Борис Ховряк, який під час фільмування працював вчителем, наразі уже служить у лавах ЗСУ. Як і багато інших вчителів з різних куточків України.

Стрічка показує, як війна в Україні впливає на повсякденне життя учнів і вчителів, і виклики, які з'являються під час намагання зберегти освіту й відчуття нормального життя,

– розповідають члени знімальної групи.

Трейлер до фільму опублікувала ГО "Освіторія" та його вільно можна переглянути на ютуб.

Трейлер фільму "Стрічка часу": дивіться відео

Фільм не лише демонструє виклики, які долають українські вчителі, а й має на меті привернути увагу до проблем, з якими стикається українська освіта, і зібрати гроші на відновлення шкіл, які зруйнували росіяни.

Цю стрічку зняли за приватні кошти без залучення держфінансування. Співпродюсерами фільму стали Франсу Ле Голл і Маріон Гут із кінокомпанії a_BAHN (Люксембург), Рінскє Раап з RINKEL DOCS (Амстердам, Нідерланди) і Віктор Еде з Cinephage Production) (Марсель, Франція). Оператором-постановником став Олександр Рощин, режисером монтажу – Нікон Романченко, звукорежисером – Михайло Закутський, продюсери – Ольга Брегман, Наталія Лібет і Віктор Шевченко.

Фільм "Стрічка часу" представлять в основній конкурсній програмі Берлінського міжнародного кінофестивалю і буде змагатися за головний приз – "Золотого ведмедя". Це перший український фільм, з 1997 року, що потрапив до основного конкурсу.

Цікаво! Це не перша робота режисерки на фестивалі. У 2021-му році фільм Катерини Горностай "Стоп-Земля" здобув "Кришталевого ведмедя" Юнацького журі програми Generation 14+ на Берлінале. Фільм став найкращим повнометражним фільмом.

Стрічка не лише про трагедію, а й про те, як вчити дітей вміння бачити хороше, адаптуватися до умов, мислити позитивно, жити далі і посміхатися.