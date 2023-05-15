Когда школьники в Ровно и Житомире завершат учебу и пойдут на летние каникулы
В 2023 году школьники в июне уже должны отдыхать от учебы. Однако даты летних каникул разнятся в городах и областях нашего государства.
Так, в некоторых регионах даже каждая может самостоятельно устанавливать даты завершения учебного года 2022 – 23. Когда начнутся летние каникулы в школах Ровно и Житомира, читайте на 24 Канале.
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Когда летние каникулы 2023 в школах Ровно
Ученики в Ровно будут учиться ориентировочно до 3 июня. Затем уйдут на летние каникулы. Все же школы могут самостоятельно устанавливать дату окончания этого учебного года, уточнил "Радио Трек" глава городского управления образования Богдан Турович.
И добавил, что управление рекомендовало провести последний звонок в разные дни для разных классов в течение последней недели до окончания учебного года. Все для того, чтобы не было большого скопления людей.
Последние звонки состоятся в период с 29 мая по 2 июня,
– уточнил педагог.
Также Турович рассказал, будут ли выпускные в школах Ровно. В 2023 году, как и в прошлом году, праздничного шествия выпускников не будет.
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Когда ученики в Житомире уйдут на летние каникулы 2023
Учебный 2022 – 2023 год в Житомире закончится 9 июня, отметила заместитель директора департамента образования Светлана Ковтуненко, пишет zhzh.com.ua.
Чиновница напомнила, что МОН ранее рекомендовало завершить учебный год до 1 июля. Школы в регионе прислушивались к рекомендациям. В то же время учебный год в школах Житомира 9 июня. Дальше дети уйдут на летние каникулы.
Тем не менее, эту дату могут изменить в случае чрезвычайных ситуаций.