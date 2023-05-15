Так, у деяких регіонах навіть кожна може самостійно встановлювати дати завершення навчального року 2022 – 23. Коли розпочнуться літні канікули у школах Рівного та Житомира, читайте на 24 Каналі.

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Коли літні канікули 2023 у школах Рівного

Учні у Рівному навчатимуться орієнтовно до 3 червня. Потім підуть на літні канікули. Все ж школи можуть самостійно встановлювати дату закінчення цього навчального року, уточнив "Радіо Трек" очільник міського управління освіти Богдан Турович.

І додав, що управління рекомендувало провести останній дзвоник у різні дні для різних класів протягом останнього тижня перед закінченням навчального року. Усе задля того, аби не було великого скупчення людей.

Останні дзвоники відбудуться у період з 29 травня по 2 червня,

– уточнив освітянин.

Також Турович розповів, чи будуть випускні у школах Рівного. У 2023 році, як і торік, святкової ходи випускників не буде.

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Коли учні у Житомирі підуть на літні канікули 2023

Навчальний 2022 – 2023 рік у Житомирі закінчиться 9 червня, зазначила заступниця директора департаменту освіти Світлана Ковтуненко, пише zhzh.com.ua.

Чиновниця нагадала, що МОН раніше рекомендувало завершити навчальний рік до 1 липня. Школи у регіоні дослухались до рекомендацій. Натомість навчальний рік у школах Житомира 9 червня. Далі діти підуть на літні канікули.

Все ж цю дату можуть змінити у разі надзвичайних ситуацій.