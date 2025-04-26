Когда в школах Винницы будут летние каникулы в 2025 году
- Учебный год 2024 – 2025 в школах Винницы закончится 6 июня.
- После чего начнутся летние каникулы.
В школах Винницы учебный год 2024 –2025 закончится 6 июня. После начнутся летние каникулы.
Их продолжительность не будут сокращать. Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на сообщение департамента образования Винницкого городского совета.
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Когда в школах Винницы будут летние каникулы
В горсовете уточнили, что с 7 июня младшие школьники смогут радоваться летним каникулам, а выпускники будут готовиться к новому этапу в жизни.
Также напомнили, что педагогический совет заведения четко определяет сроки учебного года и каникул. Согласно законодательству, учебный год не может длиться более 175 учебных дней. Из-за военного положения нет дополнительных праздничных выходных.
Образовательный процесс не прерывался и не был сокращен – дети учились в онлайн формате. Поэтому последний школьный урок для школьников будет 6 июня,
– объяснила директор департамента образования ВГС Оксана Яценко.
После последнего звонка младшие школьники смогут отдохнуть в пришкольных лагерях, девятиклассники получат документы об образовании, а одиннадцатиклассники продолжат сдавать НМТ.
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Когда будут летние каникулы 2025
- Учебный год 2024 – 2025 в школах Украины официально завершится 30 июня.
- Однако школы имеют право самостоятельно определять даты каникул, в частности летних.
- Они могут отправить учеников на летние каникулы уже в июне, если выполнили учебную программу.
- Информация о том, что летние каникулы в школах Украины в этом году начнутся 1 июля, является неправдивой.