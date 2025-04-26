Когда в школах Винницы будут летние каникулы в 2025 году

В школах Винницы учебный год 2024 –2025 закончится 6 июня. После начнутся летние каникулы.

Их продолжительность не будут сокращать. Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на сообщение департамента образования Винницкого городского совета.

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Когда в школах Винницы будут летние каникулы

В горсовете уточнили, что с 7 июня младшие школьники смогут радоваться летним каникулам, а выпускники будут готовиться к новому этапу в жизни.

Также напомнили, что педагогический совет заведения четко определяет сроки учебного года и каникул. Согласно законодательству, учебный год не может длиться более 175 учебных дней. Из-за военного положения нет дополнительных праздничных выходных.

Образовательный процесс не прерывался и не был сокращен – дети учились в онлайн формате. Поэтому последний школьный урок для школьников будет 6 июня,

– объяснила директор департамента образования ВГС Оксана Яценко.

После последнего звонка младшие школьники смогут отдохнуть в пришкольных лагерях, девятиклассники получат документы об образовании, а одиннадцатиклассники продолжат сдавать НМТ.

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Когда будут летние каникулы 2025