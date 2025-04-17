В МОН сообщили, сократили ли продолжительность летних каникул в школах
- Правительство Украины не принимало решение о сокращении летних каникул.
- Учебный год 2024/2025 длится официально с 2 сентября 2024 года до 30 июня 2025 года, но школы имеют автономию в определении даты завершения обучения.
- Школы могут организовывать июнь в гибком формате, в частности проводить стандартное обучение, консультации, экскурсии, лагеря и тому подобное.
- МОН отмечает, что нет нормативных документов, которые бы сокращали летние каникулы.
Никаких решений о сокращении продолжительности летних каникул правительство Украины не принимало. Этот вопрос относится к компетенции школ.
Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на Министерство образования и науки Украины. Поэтому в ведомстве советуют не верить фейкам.
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Сократили ли продолжительность летних каникул в школах
В соответствии с постановлением Кабинета Министров Украины от 23 июля 2024 года, 2024/2025 учебный год длится со 2 сентября 2024 года до 30 июня 2025 года. Эта дата – предельная, а не обязательная для завершения занятий.
Эту дату, как и структуру учебного года, даты каникул и т.д., определяют не в правительстве, а в самих школах. Это не новация: такая гибкость предусмотрена действующим законодательством уже много лет подряд, еще до полномасштабной войны,
– сообщили в МОН.
И напоминают: школы имеют автономию. Решение о дате завершения обучения, проведения последнего звонка, каникулы и возможные образовательные активности в июне принимает педагогический совет каждого учебного заведения.
Они учитывают:
- общий объем учебной нагрузки;
- ситуацию с безопасностью в регионе;
- индивидуальные потребности учеников и учениц;
- готовность учителей.
Правительство не обязывает проводить занятия до 30 июня – это лишь крайний срок, до которого школы могут завершить образовательный процесс,
– говорят в ведомстве.
И добавляют: июнь – это не обязательный учебный месяц, а возможность для школ организовывать образовательный процесс в гибком формате.
Например:
- стандартное обучение или дополнительные консультации;
- образовательные экскурсии;
- летние пришкольные лагеря;
- проектную работу;
- индивидуальные занятия и тому подобное.
Такие форматы прежде всего имеют целью поддержать детей в преодолении образовательных потерь, вызванных войной. Но педагогический совет каждой школы принимает решение самостоятельно – с учетом местного контекста и потребностей учеников и учениц.
Поэтому в МОН отмечают: нет нормативных документов, которые бы сокращали летние каникулы.