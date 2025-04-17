В МОН сообщили, сократили ли продолжительность летних каникул в школах

Никаких решений о сокращении продолжительности летних каникул правительство Украины не принимало. Этот вопрос относится к компетенции школ.

Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на Министерство образования и науки Украины. Поэтому в ведомстве советуют не верить фейкам.

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Сократили ли продолжительность летних каникул в школах

В соответствии с постановлением Кабинета Министров Украины от 23 июля 2024 года, 2024/2025 учебный год длится со 2 сентября 2024 года до 30 июня 2025 года. Эта дата – предельная, а не обязательная для завершения занятий.

Эту дату, как и структуру учебного года, даты каникул и т.д., определяют не в правительстве, а в самих школах. Это не новация: такая гибкость предусмотрена действующим законодательством уже много лет подряд, еще до полномасштабной войны,

– сообщили в МОН.

И напоминают: школы имеют автономию. Решение о дате завершения обучения, проведения последнего звонка, каникулы и возможные образовательные активности в июне принимает педагогический совет каждого учебного заведения.

Они учитывают:

общий объем учебной нагрузки;

ситуацию с безопасностью в регионе;

индивидуальные потребности учеников и учениц;

готовность учителей.

Правительство не обязывает проводить занятия до 30 июня – это лишь крайний срок, до которого школы могут завершить образовательный процесс,

– говорят в ведомстве.

И добавляют: июнь – это не обязательный учебный месяц, а возможность для школ организовывать образовательный процесс в гибком формате.

Например:

стандартное обучение или дополнительные консультации;

образовательные экскурсии;

летние пришкольные лагеря;

проектную работу;

индивидуальные занятия и тому подобное.

Такие форматы прежде всего имеют целью поддержать детей в преодолении образовательных потерь, вызванных войной. Но педагогический совет каждой школы принимает решение самостоятельно – с учетом местного контекста и потребностей учеников и учениц.

Поэтому в МОН отмечают: нет нормативных документов, которые бы сокращали летние каникулы.