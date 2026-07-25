Льготное поступление на магистратуру и аспирантуру в 2026 году: кто имеет право

Если вы планируете поступать в магистратуру или аспирантуру в 2026 году и имеете право на льготы, следует заранее узнать, какие специальные условия предусмотрены законодательством.

Во время вступительной кампании многие абитуриенты интересуются, могут ли они воспользоваться льготами при поступлении в магистратуру или аспирантуру, рассказываем со ссылкой Освіта.UA.

Кто имеет право на специальные условия поступления?

В 2026 году для отдельных категорий абитуриентов предусмотрены специальные условия, однако они не означают автоматического зачисления.

Согласно Порядку приема на обучение для получения высшего образования в 2026 году , специальными условиями при поступлении в магистратуру могут воспользоваться отдельные категории поступающих, в частности:

лица с инвалидностью;

участники боевых действий;

ветераны войны;

дети погибших (умерших) Защитников и Защитниц Украины;

дети участников боевых действий;

внутренне перемещенные лица (в определенных законодательством случаях);

лица, пострадавшие в результате Чернобыльской катастрофы;

дети-сироты, дети, лишенные родительской опеки, и лица из их числа;

другие категории, определенные законодательством.

Полный список категорий и условия применения льгот определены Порядком приема и действующими законами Украины.

Какие льготы могут получить поступающие?

Специальные условия могут предусматривать:

участие в конкурсном отборе по специальным правилам;

перевод на вакантные бюджетные места после зачисления на контракт (для определенных категорий);

право на специальные условия участия во вступительных экзаменах в случаях, предусмотренных законодательством.

В то же время большинство поступающих, независимо от наличия льгот, должны сдавать ЕВИ , а для отдельных специальностей – ЕПВИ или другие вступительные испытания.

Какие документы подтверждают право на льготы?

При поступлении необходимо предоставить документы, подтверждающие право на специальные условия. Это могут быть:

удостоверение участника боевых действий;

удостоверение личности с инвалидностью;

удостоверение члена семьи погибшего Защитника или Защитницы Украины;

документы о статусе ребенка-сироты или ребенка, лишенного родительской опеки;

другие документы, предусмотренные законодательством.

Если информация уже содержится в государственных реестрах, то отдельные документы могут не требоваться. Однако окончательный список следует уточнять в приемной комиссии университета.

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Есть ли льготы для поступления в аспирантуру?

При поступлении в аспирантуру также могут применяться специальные условия для отдельных категорий абитуриентов, определенных законодательством. Однако правила поступления в аспирантуру устанавливают учреждения высшего образования и научные учреждения в соответствии с утвержденным Порядком приема, поэтому требования могут отличаться в зависимости от университета.

Где проверить информацию?

Перед подачей документов следует ознакомиться с:

Порядком приема в заведения высшего образования в 2026 году;

Правилами приема избранного университета;

разъяснениями Министерства образования и науки Украины;

информацией на сайте ЕДЕБО.

Именно эти источники содержат актуальный список льготных категорий, необходимых документов и особенностей вступительной кампании.