Для части поступающих в магистратуру ввели специальные условия

Для украинцев с временно оккупированных территорий ввели специальные условия поступления в магистратуру. Соответствующий документ, который это согласовывает, уже зарегистрировали в Минюсте.

Речь идет о приказе "О внесении изменений в Порядок приема для получения высшего образования в 2024 году". Он вступил в силу 19 июня.

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Какие льготы на поступление в магистратуру имеют абитуриенты с ВОТ

Изменения касаются лиц, которые в этом году завершают получение высшего образования степени бакалавра и находятся на ВОТ или в населенных пунктах, отнесенных к территории активных боевых действий.

Если они планируют поступать для получения степени магистра в то же заведение высшего образования на специальности, которым предоставляется особая поддержка, то могут не сдавать единое профессиональное вступительное испытание и единый вступительный экзамен,

– информируют в Минреинтеграции.

Если в учреждении высшего образования не готовят магистров по специальности, по которой – получен диплом бакалавра, то лицо имеет право подать документы на таких условиях в любой перемещенный (временно перемещенный) ЗВО Запорожской, Николаевской, Одесской, Сумской, Харьковской и Черниговской областей.

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