Для части поступающих в магистратуру ввели специальные условия
Источник:Минреинтеграции Украины
Для украинцев с временно оккупированных территорий ввели специальные условия поступления в магистратуру. Соответствующий документ, который это согласовывает, уже зарегистрировали в Минюсте.
Речь идет о приказе "О внесении изменений в Порядок приема для получения высшего образования в 2024 году". Он вступил в силу 19 июня.
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Какие льготы на поступление в магистратуру имеют абитуриенты с ВОТ
Изменения касаются лиц, которые в этом году завершают получение высшего образования степени бакалавра и находятся на ВОТ или в населенных пунктах, отнесенных к территории активных боевых действий.
Если они планируют поступать для получения степени магистра в то же заведение высшего образования на специальности, которым предоставляется особая поддержка, то могут не сдавать единое профессиональное вступительное испытание и единый вступительный экзамен,
– информируют в Минреинтеграции.
Если в учреждении высшего образования не готовят магистров по специальности, по которой – получен диплом бакалавра, то лицо имеет право подать документы на таких условиях в любой перемещенный (временно перемещенный) ЗВО Запорожской, Николаевской, Одесской, Сумской, Харьковской и Черниговской областей.
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Что нужно знать о ЕВЭ по иностранному языку
- Основная сессия вступительных экзаменов в магистратуру и аспирантуру продлится с 24 июня по 15 июля.
- ЕВИ включает тест по иностранному языку и тест общей учебной компетентности – с возможностью получить до 30 тестовых баллов.
- Для участия в конкурсном отборе магистрантам нужно набрать не менее 5 баллов, а аспирантам – не менее 16 баллов.
- Результаты тестирования будут доступны сразу после экзамена, а официальные результаты основной сессии – опубликованы до 20 июля.