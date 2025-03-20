Трамп планирует подписать указ о ликвидации Министерства образования США – медиа

Президент США Дональд Трамп готов подписать указ о начале процесса ликвидации Министерства образования. Это было одно из его главных предвыборных обещаний.

Об этом сообщает CNN со ссылкой на представителей администрации. Соответствующий указ президент США намерен подписать 20 марта в Белом доме.

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Трамп намерен ликвидировать Министерство образования США

Заметим, что полное закрытие Министерства образования США потребует решения Конгресса. Все же Трамп, по словам собеседника медиа, поручит министру образования Линди Мак-Магон принять все необходимые меры для его закрытия и передать образовательные полномочия штатам.

В то же время президент США повторил свой аргумент о том, что ликвидация министерства и перенос образования в штаты повысит мировой рейтинг школьной системы Штатов.

Идея в том, что мы переместим Министерство образования, мы перенесем образование в штаты, чтобы штаты, а не бюрократы, которые работают в Вашингтоне, могли управлять образованием,

– заявил Трамп.

Отметим, что лидер Белого дома неоднократно призывал ликвидировать Министерство, называя его "большой аферой". Он предлагал закрыть его еще во время своего первого президентского срока, но Конгресс не позволил этого сделать.