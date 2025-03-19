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Учеба Саморазвитие "Нации умирают не от инфаркта": цитаты Лины Костенко, которые должен знать каждый украинец
19 марта, 09:00
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"Нации умирают не от инфаркта": цитаты Лины Костенко, которые должен знать каждый украинец

Мария Волошин
Основні тези
  • 19 марта одна из самых известных украинских писательниц современности – Лина Костенко – празднует 95-летие.
  • 24 Канал предлагает запомнить лучшие цитаты из ее произведений, ставшие крылатыми, – об Украине, свободе и человеческих ценностях.

19 марта празднует день рождения Лина Костенко – поэтесса-шестидесятница, писательница, диссидентка, лауреат Шевченковской премии. Ей исполнилось 95 лет.

По этому случаю 24 Канал предлагает ознакомиться и запомнить лучшие цитаты из произведений одной из самых известных украинских писательниц современности.

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Лучшие цитаты Лины Костенко

Лина Костенко – образец романтики, нежности, сарказма и духовности. А отдельные цитаты из ее произведений об Украине, свободу, язык и войну стали крылатыми.

  • Ми воїни. Не ледарі. Не лежні.
    І наше діло праведне й святе.
    Бо хто за що, а ми за незалежність.
    Отож нам так і важко через те.

Нації вмирають не від інфаркту – спочатку їм віднімає мову.

  • Страшні слова, коли вони мовчать...

Чужа душа – то, кажуть, темний ліс.
А я кажу: не кожна, ой не кожна!
Чужа душа – то тихе море сліз.
Плювати в неї – гріх тяжкий, не можна.

  • Людям не те що позакладало вуха – людям позакладало душі.

І все на світі треба пережити,
І кожен фініш — це по суті старт.
І наперед не треба ворожити,
І за минулим плакати не варт…

  • А ви думали, що Україна так просто. Україна – це супер. Україна – це ексклюзив. По ній пройшли всі катки історії. На ній відпрацьовані всі види випробувань. Вона загартована найвищим гартом. В умовах сучасного світу їй немає ціни.

У кожної нації свої хвороби. У Росії – невиліковна.

  • Не час минає, а минаєм ми.

Історії ж бо пишуть на столі. Ми ж пишем кров'ю на своїй землі.

  • Нерівня душ — це гірше, ніж майна.

Віддай людині крихітку себе. За це душа наповнюється світлом.

  • У кожного своя пустеля і свої міражі.

Жінка – як музика, її можна любити навіть не дуже розуміючи.

  • Я не люблю нещасних. Я щаслива. Моя свобода завжди при мені.

Віддай людині крихітку себе. За це душа наповнюється світлом.

  • І хто б там що кому не говорив, а згине зло і правда переможе!