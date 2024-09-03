"Дав Бог сусідів, ласих до нашесть": правдивые и сильные цитаты Лины Костенко о россии

Россия продолжает цинично атаковать украинские города и села. В который раз бьет и по учебным заведениям нашей страны.

Этим снова и снова демонстрирует, что она – страна-террористка! Но украинцы продолжают и будут продолжать борьбу, ведь защищают свое и своих.

Смотрите также "Нации умирают не от инфаркта – сначала им отбирает язык": лучшие цитаты о родном языке

Что писала Лина Костенко о россии

Образование 24 зато напомнит, что писали о стране-агрессоре наши гении пера. В частности, предлагаем правдивые и сильные цитаты гениальной украинской писательницы, поэтессы-шестидесятницы, диссидентки Лины Костенко.

***

Не пощастило нашому народу.

Дав Бог сусідів, ласих до нашесть.

***

Це ж треба мати сатанинський намір,

чаїть в собі невиліковний сказ,

щоб тяжко так знущатися над нами,

та ще й у всьому звинувачувати нас!

***

У кожної нації свої хвороби. У Росії – невиліковна.

***

НІ, ГАННО, НІ! АБИ ЛИШ НЕ 3 МОСКВОЮ.

Хай Україну чаша ця мине.

Це чорна прірва з хижою десницею,

смурна од крові, смут своїх і свар…

***

І жах, і кров, і смерть, і відчай,

І клекіт хижої орди,

Маленький сірий чоловічок

Накоїв чорної біди.

Це звір огидної породи,

Лох-Несс холодної Неви.

Куди ж ви дивитесь, народи?!

Сьогодні ми, а завтра – ви.

***

Дрімучий світ. Ні слова, ні науки.

Все загребуще, нарване, хмільне.

Орел – двоглавий. Юрій – довгорукий.

Хай Україну чаша ця мине!