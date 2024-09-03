"Дав Бог сусідів, ласих до нашесть": правдивые и сильные цитаты Лины Костенко о россии
Россия продолжает цинично атаковать украинские города и села. В который раз бьет и по учебным заведениям нашей страны.
Этим снова и снова демонстрирует, что она – страна-террористка! Но украинцы продолжают и будут продолжать борьбу, ведь защищают свое и своих.
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Что писала Лина Костенко о россии
Образование 24 зато напомнит, что писали о стране-агрессоре наши гении пера. В частности, предлагаем правдивые и сильные цитаты гениальной украинской писательницы, поэтессы-шестидесятницы, диссидентки Лины Костенко.
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Не пощастило нашому народу.
Дав Бог сусідів, ласих до нашесть.
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Це ж треба мати сатанинський намір,
чаїть в собі невиліковний сказ,
щоб тяжко так знущатися над нами,
та ще й у всьому звинувачувати нас!
***
У кожної нації свої хвороби. У Росії – невиліковна.
***
НІ, ГАННО, НІ! АБИ ЛИШ НЕ 3 МОСКВОЮ.
Хай Україну чаша ця мине.
Це чорна прірва з хижою десницею,
смурна од крові, смут своїх і свар…
***
І жах, і кров, і смерть, і відчай,
І клекіт хижої орди,
Маленький сірий чоловічок
Накоїв чорної біди.
Це звір огидної породи,
Лох-Несс холодної Неви.
Куди ж ви дивитесь, народи?!
Сьогодні ми, а завтра – ви.
***
Дрімучий світ. Ні слова, ні науки.
Все загребуще, нарване, хмільне.
Орел – двоглавий. Юрій – довгорукий.
Хай Україну чаша ця мине!