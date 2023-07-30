Лисовой выписал выговор ректору НАУ Максиму Луцкому: за что и угрожает ли ему увольнение
Источник:твиттер Оксена Лисового
Министр образования Оксен Лисовой выписал выговор ректору НАУ. Максим Луцкий пока останется на своем посту.
Глава МОН Оксен Лисовой подписал приказ о вынесении выговора ректору НАУ Максиму Луцкому. Повторное нарушение может влечь увольнение с должности.
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За что ректор НАУ получил выговор
Как сообщил сам Лисовой, причиной выговора стали нарушения законодательства по образованию и требованиям контракта. Глава МОН призвал руководителей ЗВО не только соблюдать законодательство и тщательно готовить документы, но и реально развивать высшее образование.
И студенты, и коллективы заведений заслуживают развития, а не упадок заведений и образования в целом,
– подчеркнул Лисовой.
Напомним, ранее активисты и общественные деятели уже просили Лесного уволить Максима Луцкого. Бывший член Партии регионов времен Януковича и кум Табачника подозревается в государственной измене.
В 2019 году он пытался пройти в Верховную Раду от ОПЗЖ, деятельность которой была запрещена через 2 года.