Лисовой назвал суммы грантов, которые будут предоставлять поступающим на обучение в вузах
Источник:hromadske.ua
В рамках этой вступительной кампании в Украине заработает нововведение относительно грантов на высшее образование. Абитуриенты, которые на НМТ получат достаточные баллы, смогут претендовать на деньги от государства, которые потратят на обучение на выбранной специальности и ЗВО.
Глава Минобразования Украины Оксен Лисовой рассказал, на какую сумму будут выдавать гранты. Также уточнил, оставят ли госзаказ.
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Как будут формировать сумму грантов для поступающих
Чиновник рассказал: гранты будут иметь определенную сумму: самая большая – 50 тысяч гривен, наименьшая – 15 тысяч.
Сумма будет зависеть, в частности, от результатов вступительного тестирования. А еще на нее будет влиять то, какую специальность абитуриент выберет. Мы предусмотрели инструмент коэффициента, которым грантом можно стимулировать поступающих выбирать дефицитную профессию,
– отметил министр.
И уточнил: если, к примеру, Минэнерго заказало недостаточно физиков-ядерщиков, то студент, который пойдет изучать ядерную физику, получит высший коэффициент. Поэтому он получит грант на сумму 60, а не 50 тысяч гривен.
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Как именно будут формировать госзаказ
Лисовой отметил, что госзаказ – это интерес государства. К примеру, МОН хочет видеть в вузах 10 тысяч будущих учителей, Минздрав – 10 тысяч врачей, а Минэнергетики – 10 тысяч инженеров. Все зависит от того, сколько и каких именно специалистов нужно.
Национальная академия наук хочет, к примеру, 10 физиков-ядерщиков, 10 философов и 10 историков. Гуманитарная сфера, отрасли экономики и социальная сфера тоже понимают, сколько им нужно специалистов. И государство делает этот заказ. А дальше уже интерес гражданина,
– рассказал глава МОН.
- Ранее мы также писали о том, выполняет ли Оксен Лисовой обещания, которые дал после назначения на должность министра образования и науки Украины. Об этом вы можете подробно прочитать по ссылке.