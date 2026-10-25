"ЛистОпад" или "листопАд": как правильно ставить ударение в названии последнего месяца осени

Осень постепенно подходит к концу, и вскоре наступит ее последний месяц – "листопад". Деревья будут сбрасывать последние листья, а мы все чаще будем произносить название этого месяца. Но правильно ли мы ставим ударение?

И самое время проверить себя: как правильно называется "листопад" – с ударением на "о" или на последнем "а"? Рассказываем со ссылкой на объяснение учительницы украинского языка Светланы Чернышовой.

"ЛистОпад" или "листопАд" – как правильно ставить ударение?

По календарю еще осень, но до ее последнего месяца осталось совсем немного. Деревья будут сбрасывать последние листья, утра станут холоднее, а в разговорах чаще будет звучать название этого месяца. Но правильно ли мы его произносим? Одни говорят "листОпад", другие – "листопАд". Какой вариант является нормативным?

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Правильно – "листопАд". Ударение падает на последний слог. И это правило действует в обоих значениях слова: и когда мы говорим о месяце, и когда называем природное явление – опадение листьев с деревьев.

Например:

У листопАді починає відчутно холоднішати.

На початку листопАда ми ще милувалися золотим листям.

Цьогоріч листопАд настав поступово: дерева довго не хотіли прощатися зі своїм убранням.

Как правильно произносить название месяца: смотрите видео

Почему же так легко ошибиться? Видимо, потому что в слове видим "лист" и мысленно делаем ударение на первой части. Но в украинском языке есть своя норма произношения: листопАд – так же, как снігопАд и зорепАд.

Правильно – листоАд / Язык – ДНК нации

Есть еще одна интересная деталь – окончание. Когда речь идет о названии месяца, мы говорим "в листопАде", "в начале листопАда".

А когда имеем в виду сам процесс опадения листьев, возможно слово "листопАду": например, "после раннего листопАду деревья быстро оголились".

Хтось у небі б'є перину – капають дощі. Жовтень браму зачиняє – брязкають ключі . Позіхають сонно трави – сниться їм весна. Вигорають жовті барви – хустка вже пісна... Холод лізе в кожну шпарку, – капосні вітри... Вальс листки танцюють в парку, – то ще ті майстри. Горобці спостерігають , – вдячні глядачі. Жде ще Осінь короваю з теплої печі. Жде у гості листопàда – то її любов. Ще горить вогонь в лампадах,

а у жилах – кров.

21. 10.2021. Людмила Галінська

Название "листопад" образовалось от слов "лист" и "падать" – именно в это время деревья сбрасывают листья. " Украинское название месяца " понятно и образно, поэтому нет необходимости заменять его русским "ноябрь".

Итак, запомним: листопад – ударение на последнем слоге. Пусть последний месяц осени принесет нам не языковые ошибки, а красивые пейзажи, уютные вечера и побольше поводов говорить на украинском правильно.