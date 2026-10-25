"ЛистОпад" или "листопАд": как правильно ставить ударение в названии последнего месяца осени
Осень постепенно подходит к концу, и вскоре наступит ее последний месяц – "листопад". Деревья будут сбрасывать последние листья, а мы все чаще будем произносить название этого месяца. Но правильно ли мы ставим ударение?
И самое время проверить себя: как правильно называется "листопад" – с ударением на "о" или на последнем "а"? Рассказываем со ссылкой на объяснение учительницы украинского языка Светланы Чернышовой.
"ЛистОпад" или "листопАд" – как правильно ставить ударение?
По календарю еще осень, но до ее последнего месяца осталось совсем немного. Деревья будут сбрасывать последние листья, утра станут холоднее, а в разговорах чаще будет звучать название этого месяца. Но правильно ли мы его произносим? Одни говорят "листОпад", другие – "листопАд". Какой вариант является нормативным?
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Правильно – "листопАд". Ударение падает на последний слог. И это правило действует в обоих значениях слова: и когда мы говорим о месяце, и когда называем природное явление – опадение листьев с деревьев.
Например:
- У листопАді починає відчутно холоднішати.
- На початку листопАда ми ще милувалися золотим листям.
- Цьогоріч листопАд настав поступово: дерева довго не хотіли прощатися зі своїм убранням.
Как правильно произносить название месяца: смотрите видео
Почему же так легко ошибиться? Видимо, потому что в слове видим "лист" и мысленно делаем ударение на первой части. Но в украинском языке есть своя норма произношения: листопАд – так же, как снігопАд и зорепАд.
Правильно – листоАд / Язык – ДНК нации
Есть еще одна интересная деталь – окончание. Когда речь идет о названии месяца, мы говорим "в листопАде", "в начале листопАда".
А когда имеем в виду сам процесс опадения листьев, возможно слово "листопАду": например, "после раннего листопАду деревья быстро оголились".
Ще горить вогонь в лампадах,
а у жилах – кров.
21. 10.2021. Людмила Галінська
Название "листопад" образовалось от слов "лист" и "падать" – именно в это время деревья сбрасывают листья. " Украинское название месяца " понятно и образно, поэтому нет необходимости заменять его русским "ноябрь".
Итак, запомним: листопад – ударение на последнем слоге. Пусть последний месяц осени принесет нам не языковые ошибки, а красивые пейзажи, уютные вечера и побольше поводов говорить на украинском правильно.