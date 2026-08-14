Не "лиственица": как правильно назвать дерево на украинском языке

Украинцы иногда могут использовать слова из суржика для обозначения различных предметов, явлений и т. п. В том числе и названий деревьев.

Одним из таких несвойственных нашему языку слов является "лиственица". 24 Канал рассказывает, как правильно назвать это дерево на украинском языке.

Как правильно назвать "лиственицу" на украинском языке

Растение семейства сосновых с мягкой хвоей, которая на зиму опадает, на родном языке правильно называть модриной, отмечает Словарь украинского языка.

Эти деревья обычно достигают высоты 15–45 метров, имеют открытую крону и тонкие ветви. Молодые игольчатые листья весной ярко-зеленые, со временем бледнеют, а осенью приобретают ярко-оранжевый цвет, после чего опадают. Модрины распространены в Европе, Азии и северных регионах Северной Америки, пишет Википедия .

Среди диалектизмов можно еще найти названия, как "модра", "модря" (бойковский диалект) и т. д.

Интересно 24 Канал рассказывал, как правильно назвать"рябину" на украинском языке.

Что известно о лиственнице

Это дерево называют экзотом среди хвойных. Обладая всеми признаками хвойных, дерево на зиму сбрасывает хвою, а весной покрывается молодой зеленью. Ботаники называют его Larix. Одни считают, что это галльское название смолы, другие – что оно происходит от кельтского Lar (обильный, очень смолистый), отмечают в КПИ имени Игоря Сикорского.

Лиственница относится к хвойным породам. Деревья могут достигать 50 метров в высоту и возраста 300–400 лет. Считается, что лиственницы выдерживают температуры до -65 °C. Но при этом дерево любит тепло, свет и плодородную почву. Лиственница имеет глубокую разветвленную корневую систему, выдерживает загазованность воздуха, является ценной почвоулучшающей породой. Крона ажурная и задерживает очень мало солнечных лучей.

Древесина лиственницы обладает исключительной прочностью и долговечностью.

Своими лечебными свойствами во все времена славилась водорастворимая смола лиственницы – живица или камедь, вытекающая из трещин дерева. Живица служит сырьем для производства скипидара и канифоли. Из нее получают эфирное масло (до 16%).