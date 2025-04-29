ЛНУ имени Ивана Франко получил нового ректора

Львовский национальный университет имени Ивана Франко получил нового ректора. Им стал доктор химических наук, академик НАН Украины Роман Гладышевский.

Он одержал победу во втором туре ректорской гонки, который состоялся 29 апреля. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Профком студентов ЛНУ.

Читайте Кто возглавит Львовский национальный университет: известны результаты первого тура выборов ректора

Роман Гладышевский – новый ректор ЛНУ

Первый тур выборов ректора Львовского университета состоялся 22 апреля. За победу соревновались девять кандидатов.

Во второй тур тогда вышли Роман Гладышевский с результатом 26,8% голосов и Виталий Кухарский, который получил 12,46% голосов.

66-летний Роман Гладышевский до февраля 2025 был проректором ЛНУ по научной работе. Профессор исполняет обязанности заведующего кафедрой неорганической химии.

С 2021 – академик Национальной академии наук Украины. Исследует кристаллохимию. В 2018 году Львовский городской совет присвоил семье Гладышевского звание "Благородной львовской семьи".

Отметим, что с 2014 года возглавлял университет Владимир Мельник. Его переизбирали на 2019 году. Однако, согласно действующему законодательству, он больше не может возглавлять вуз (один и тот же человек не может занимать должность ректора более двух сроков по пять лет).