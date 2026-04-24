У украинцев "терпение не лопает": но есть свои более интересные высказывания на эту ситуацию

Украинский язык имеет богатый набор фразеологизмов, описывающих терпение и его потерю. Поэтому не стоит дословно калькировать чужеязычное выражение.

Почему в украинском языке нет выражения "лопнуло терпение", рассказываем со ссылкой на объяснение языковеда и радиоведущей Оли Багний.

Что сказать вместо "лопнуло терпение"?

В разговорном украинском часто можно услышать: "У мене лопнуло терпіння". Это калька с русского "лопнуло терпение".

А в украинском языке такого выражения нет. Но чтобы понять почему, стоит разобрать каждое слово.

Слово "терпіння" заменяют на – "терпець" и оба слова происходят от глагола "терпіти". И в выражении это не просто "терпіння", а именно предел терпения, момент, когда силы заканчиваются.

А слово "лопнути", производное от "лопнутися", то есть разрывать оболочку, взрываться, рваться в результате натяжения (как струны или провода).

Впрочем, украинский язык эти слова не объединяет, но имеет свои образные и удельные выражения, которые помогают выразить эмоциональное состояние человека – от сдержанности до момента, когда "терпіння лопнуло": Терпець увірвався / урвався / луснув –

означает, что человек больше не может выдерживать, окончательно потерял спокойствие или равновесие. Переповнити чашу терпіння –

– достичь предела выдержки, когда уже невозможно терпеть. Чаша терпіння переповнилася –

– образное сравнение, когда мелкие обиды или трудности накапливаются и становятся последней каплей. Уривається терпець –

Словарь украинского языка (СУМ-20) объясняет "терпець урвався" – как "кто-то потерял способность терпеть".

Представьте веревку, которую долго тянут. Она истончается, истончается... и наконец обрывается. Вот так и с нашим терпением: он может держать долго, но имеет предел.

Дополнительный пример: "Давид... хоч він і дуже погане діло зробив, підпалив, – так же його призведено до того! Нащо ж його стільки кривджено, що вже й терпець увірвався чоловікові?" (Борис Гринченко).

Это звучит аутентично, ярко и соответствует нормам украинского языка.

"Минуло п’ять хвилин, десять… Мені вже почало набридати, врешті зовсім увірвався терпець " (Юрий Збанацкий).

" (Иван Микитенко). "Мій терпець луснув – так я хотіла бачити Чагара" (Николай Хвилевой).

" (Иван Микитенко). "Мій терпець луснув – так я хотіла бачити Чагара" (Николай Хвилевой).

О еще одной языковой ошибке, которая является калькированием с русского языка, мы рассказывали ранее. В украинском языке нет выражения – "я вибачаюсь".

Языковеды объясняют, что выражение "я вибачаюсь" является ошибочным, поскольку означает, что человек сам себя прощает.

Правильными формами извинения являются "вибачте", "перепрошую" или "прошу вибачення".

Говорите на украинском! И помните – украинский язык имеет много своих фразеологизмов на все случаи жизни!