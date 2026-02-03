Укр Рус
Учеба Образование в Украине Куда идти учиться на юриста: лучшие вузы Украины
3 февраля, 20:49
3

Куда идти учиться на юриста: лучшие вузы Украины

Мария Волошин
Основні тези
  • Education.ua составил список украинских университетов, которые есть в топах рейтингов ЗВО для будущих юристов.
  • Куда идти изучать право – читайте в новости.

 

Право – одна из самых популярных специальностей среди украинских абитуриентов. При этом из года в год.

Education.ua составил список украинских университетов, которые есть в топах рейтингов ЗВО для будущих юристов. Данные собрали на основе украинских и зарубежных рейтингов.

Смотрите также Зимняя вступительная кампания в вузы: стартовало обучение на нулевом курсе

Куда идти учиться на юриста 2026?

Международный рейтинг Times Higher Education World University Rankings by Subject 2026 – мировой рейтинг, который учитывает показатели обучения, качество исследований по конституционному, административного, международного, корпоративного, уголовного права, правосудия, теории права и юриспруденции – в 2026 году содержит 2 украинские ЗВО:

  • Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко – 301 – 400 место.

  • Львовский национальный университет имени Ивана Франко – 401+ место.

В международном рейтинге QS World University Rankings 2025, который оценивает качество преподавания, цитирование исследований, научную производительность, возможности и результаты трудоустройства, представлены такие 2 украинских университета:

  • Национальный юридический университет имени Ярослава Мудрого – 151 – 200 место.

  • Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко – 201 – 250 место.

А в международном рейтинге EduRank 2025, который принимает во внимание исследования в области права и количество упоминаний о них в других работах, такие украинские ЗВО заняли первые 5 мест:

  • Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко;

  • Национальный университет "Львовская политехника";

  • Сумской государственный университет;

  • Харьковский национальный университет имени Каразина (Каразинский);

  • Львовский национальный университет имени Ивана Франко;

Education.ua при этом учел результаты вступительной кампании, показатели научной, исследовательской и образовательно-педагогической деятельности университетов и составил свой список. Вот 5 лучших вузов, которые имеют специальность "Право":

  • Национальный университет "Львовская политехника";

  • Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко;

  • Львовский национальный университет имени Ивана Франко;

  • Национальный технический университет Украины "Киевский политехнический институт имени Игоря Сикорского";

  • Национальный университет биоресурсов и природопользования Украины.

Заметим, что не все учебные заведения в этих рейтингах являются профильно юридическими университетами. Часть из них – это классические или технические ЗВО, которые имеют сильные юридические факультеты и конкурентные образовательные программы по праву.

Смотрите также Начало обучения на "нулевом курсе" могут перенести: в МОН назвали причину

Какие специальности чаще всего выбирали абитуриенты в вузы в 2025 году?

Во время вступительной кампании 2025 года в МОН Украины рассказывали, что самые популярные специальности, которые выбирают абитуриенты, такие:

  • "Право";

  • "Менеджмент";

  • "Филология".

Зато интерес абитуриентов растет по таким специальностям:

  • "Психология";

  • "Медицина";

  • "инженерия";

  • "Среднее образование".