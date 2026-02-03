Education.ua склав список українських університетів, які є у топах рейтингів ЗВО для майбутніх юристів. Дані зібрали на основі українських та закордонних рейтингів.
Куди йти вчитися на юриста 2026?
Міжнародний рейтинг Times Higher Education World University Rankings by Subject 2026 – світовий рейтинг, який враховує показники навчання, якість досліджень з конституційного, адміністративного, міжнародного, корпоративного, кримінального права, правосуддя, теорії права та юриспруденції – у 2026 році містить 2 українські ЗВО:
Київський національний університет імені Тараса Шевченка – 301 – 400 місце.
Львівський національний університет імені Івана Франка – 401+ місце.
У міжнародному рейтингу QS World University Rankings 2025, який оцінює якість викладання, цитування досліджень, наукову продуктивність, можливості й результати працевлаштування, представлено такі 2 українські університети:
Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого – 151 – 200 місце.
Київський національний університет імені Тараса Шевченка – 201 – 250 місце.
А у міжнародному рейтингу EduRank 2025, який бере до уваги дослідження в галузі права й кількість згадок про них в інших роботах, такі українські ЗВО посіли перші 5 місць:
Київський національний університет імені Тараса Шевченка;
Національний університет "Львівська політехніка";
Сумський державний університет;
Харківський національний університет імені Каразіна (Каразінський);
Львівський національний університет імені Івана Франка;
Education.ua при цьому врахував результати вступної кампанії, показники наукової, дослідницької та освітньо-педагогічної діяльності університетів та склав свій список. Ось 5 найкращих вишів, які мають спеціальність "Право":
Національний університет "Львівська політехніка";
Київський національний університет імені Тараса Шевченка;
Львівський національний університет імені Івана Франка;
Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського";
Національний університет біоресурсів і природокористування України.
Зауважимо, що не всі заклади освіти у цих рейтингах є профільно юридичними університетами. Частина з них – це класичні або технічні ЗВО, які мають сильні юридичні факультети й конкурентні освітні програми з права.
Які спеціальності найчастіше обирали вступники у виші у 2025?
Під час вступної кампанії 2025 року у МОН України розповідали, що найпопулярніші спеціальності, які обирають вступники, такі:
"Право";
"Менеджмент";
"Філологія".
Натомість зацікавлення вступників зростає щодо таких спеціальностей:
"Психологія";
"Медицина";
"інженерія";
"Середня освіта".