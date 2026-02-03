Education.ua составил список украинских университетов, которые есть в топах рейтингов ЗВО для будущих юристов. Данные собрали на основе украинских и зарубежных рейтингов.

Куда идти учиться на юриста 2026?

Международный рейтинг Times Higher Education World University Rankings by Subject 2026 – мировой рейтинг, который учитывает показатели обучения, качество исследований по конституционному, административного, международного, корпоративного, уголовного права, правосудия, теории права и юриспруденции – в 2026 году содержит 2 украинские ЗВО:

Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко – 301 – 400 место.

Львовский национальный университет имени Ивана Франко – 401+ место.

В международном рейтинге QS World University Rankings 2025, который оценивает качество преподавания, цитирование исследований, научную производительность, возможности и результаты трудоустройства, представлены такие 2 украинских университета:

Национальный юридический университет имени Ярослава Мудрого – 151 – 200 место.

Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко – 201 – 250 место.

А в международном рейтинге EduRank 2025, который принимает во внимание исследования в области права и количество упоминаний о них в других работах, такие украинские ЗВО заняли первые 5 мест:

Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко;

Национальный университет "Львовская политехника";

Сумской государственный университет;

Харьковский национальный университет имени Каразина (Каразинский);

Львовский национальный университет имени Ивана Франко;

Education.ua при этом учел результаты вступительной кампании, показатели научной, исследовательской и образовательно-педагогической деятельности университетов и составил свой список. Вот 5 лучших вузов, которые имеют специальность "Право":

Национальный университет "Львовская политехника";

Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко;

Львовский национальный университет имени Ивана Франко;

Национальный технический университет Украины "Киевский политехнический институт имени Игоря Сикорского";

Национальный университет биоресурсов и природопользования Украины.

Заметим, что не все учебные заведения в этих рейтингах являются профильно юридическими университетами. Часть из них – это классические или технические ЗВО, которые имеют сильные юридические факультеты и конкурентные образовательные программы по праву.

Какие специальности чаще всего выбирали абитуриенты в вузы в 2025 году?

Во время вступительной кампании 2025 года в МОН Украины рассказывали, что самые популярные специальности, которые выбирают абитуриенты, такие:

"Право";

"Менеджмент";

"Филология".

Зато интерес абитуриентов растет по таким специальностям: