В Минобразования назвали лучшие вузы Украины
Источник:Украинское радио
В Украине топовые государственные университеты расположены в трех городах. Речь идет о Киеве, Харькове и Львове.
Заместитель министра образования и науки Украины по вопросам высшего образования Михаил Винницкий отметил, что в столице Украины – это КНУ имени Шевченко, Киевский политехнический институт и Киево-Могилянская академия.
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В МОН назвали лучшие вузы Украины
В Харькове топовыми являются Харьковский национальный университет имени Каразина, Харьковская политехника и Харьковский национальный университет радиоэлектроники. Во Львове – это Львовская политехника, ЛНУ имени Франко и УКУ.
По словам Винницкого, в Украине сейчас есть 170 государственных невоенных вузов. Лучшие показатели в основном из года в год имеют 20 вузов.
Также чиновник рассказал, что в нашем государстве есть более 100 частных ЗВО. Лучшими или теми, за которые не стыдно, являются УКУ, Киевская школа экономики, Университет Даниила Галицкого во Франковске, Альфреда Нобеля в Днепре.
Также он добавил, что в последнее время выделяют некоторые региональные вузы. Это Днепр и Днепровская политехника, одна из сильнейших политехник в стране. Также – Запорожский университет, Сумской государственный университет.
Также во Франковске есть университет Прикарпатья, который у нас всегда топовый. Кроме того, в меньших городах – Тернополе, Виннице, Хмельницком – есть неплохие университеты. Так что я бы сказал, что по стране у нас в каждом городе находится хотя бы один хороший университет,
– считает заместитель Лисового.
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