Заместитель министра образования и науки Украины по вопросам высшего образования Михаил Винницкий отметил, что в столице Украины – это КНУ имени Шевченко, Киевский политехнический институт и Киево-Могилянская академия.

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В Харькове топовыми являются Харьковский национальный университет имени Каразина, Харьковская политехника и Харьковский национальный университет радиоэлектроники. Во Львове – это Львовская политехника, ЛНУ имени Франко и УКУ.

По словам Винницкого, в Украине сейчас есть 170 государственных невоенных вузов. Лучшие показатели в основном из года в год имеют 20 вузов.

Также чиновник рассказал, что в нашем государстве есть более 100 частных ЗВО. Лучшими или теми, за которые не стыдно, являются УКУ, Киевская школа экономики, Университет Даниила Галицкого во Франковске, Альфреда Нобеля в Днепре.

Также он добавил, что в последнее время выделяют некоторые региональные вузы. Это Днепр и Днепровская политехника, одна из сильнейших политехник в стране. Также – Запорожский университет, Сумской государственный университет.

Также во Франковске есть университет Прикарпатья, который у нас всегда топовый. Кроме того, в меньших городах – Тернополе, Виннице, Хмельницком – есть неплохие университеты. Так что я бы сказал, что по стране у нас в каждом городе находится хотя бы один хороший университет,

– считает заместитель Лисового.

Обратите внимание! Сферу высшего образования в Украине ожидают фундаментальные изменения. Правительство уже приняло соответствующий законопроект. Подробности читайте по ссылке.

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