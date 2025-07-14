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14 июля, 11:26
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Какой технический университет признали лучшим в Украине в 2025 году

Мария Волошин
Основні тези
  • Национальный университет "Львовская политехника" признали лучшим техническим университетом университетом Украины по версии консолидированного рейтинга 2025 года.
  • Консолидированный рейтинг охватывает результаты 240 заведений и содержит 10 тематических подрейтингов, в частности "Лучшие технические вузы".

Освіта.ua обнародовала консолидированный рейтинг вузов Украины 2025 года. Лучшим техническим университетом признали Национальный университет "Львовская политехника".

Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на пресс-службу вуза. При формировании рейтинга использовали данные самых авторитетных среди экспертов и медиа национальных рейтингов вузов, каждый из которых использует различные критерии оценки ЗВО.

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Какие технические вузы являются лучшими в Украине?

Консолидированный рейтинг украинских университетов 2025 года охватывает результаты 240 вузов, а также содержит 10 тематических подрейтингов. Среди них – и "Лучшие технические вузы".

5 лучших технических высших учебных заведений Украины по данным рейтинга следующие:

  • Национальный университет "Львовская политехника";

  • Национальный технический университет Украины "Киевский политехнический институт имени Игоря Сикорского";

  • Национальный технический университет "Днепровская политехника";

  • Национальный технический университет "Харьковский политехнический институт";

  • Национальный университет "Полтавская политехника имени Юрия Кондратюка".

В общем рейтинге Львовская политехника заняла третье место после Киевского национального университета имени Тараса Шевченко и Львовского национального университета имени Ивана Франко.