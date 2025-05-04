Приз – полмиллиона: в Украине отметят лучшего учителя математики

В этом году премия Global Teacher Prize Ukraine представляет номинацию для учителей математики, алгебры и геометрии. Победитель получит 500 тысяч гривен на реализацию собственной образовательной мечты.

Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на организаторов. Они отмечают, что поддержка учителей математики имеет ключевое значение, ведь математика – основа информационных технологий.

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В Украине ищут лучшего учителя математики

Инвестиции в качественное математическое образование помогают готовить молодежь к успешной карьере в ІТ-индустрии и многих других сферах, убеждены организаторы. И отмечают: школа начинается с учителей, поэтому их надо поддерживать и отмечать их усилия.

Математика – королева наук, она формирует мышление и учит креативить. Если ребенок научится креативить в математике, он будет креативным в ИТ, физике, химии, бизнесе,

– говорит один из инициаторов празднования.

По данным международного исследования PISA-2022, только 58% украинских учеников достигли базового уровня математической грамотности. Разница между украинскими школьниками и их сверстниками из стран Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) составляет примерно полтора года обучения.

Кроме того, последние результаты НМТ показали, что средний балл по математике составил 132,5 из 200 возможных. Однако, украинская математическая школа имеет глубокие традиции и достижения: наши школьники неоднократно получали медали на Международной математической олимпиаде.

Поэтому подать свою анкету или номинировать своего педагога на премию Global Teacher Prize Ukraine 2025 можно уже сегодня. Именно ваша история или история вашего коллеги может стать примером для всей страны. Сделайте первый шаг уже сейчас: 2025.globalteacherprize.org.ua.

Заметим, что Global teacher Prize Ukraine – это ежегодная национальная премия для учителей-агентов изменений. Премия призвана отметить достижения учителя не только в отношении своих учеников, но и в отношении общества, и подчеркнуть важность педагогов в Украине. Национальную премию в 2017 году основала ОО "Освитория".