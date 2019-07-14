Что такое "лупа" и каково происхождение названия этого оптического прибора
- Статья обсуждает происхождение названия "лупа" для оптического прибора и как оно попало в украинский язык.
- Изобретение увеличительного стекла значительно облегчило жизнь и продвинуло науку.
Изобретение увеличительного стекла существенно облегчило нам жизнь и продвинуло науку вперед. Но интересовались ли вы почему именно так называется этот прибор – лупа?
О происхождении названия "лупа" и истории этого изобретения, рассказывает 24 Канал.
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Каково происхождение слова "лупа"?
Этот простейший оптический прибор – стеклышко с ручкой, видели все. Только стекло не простое – это линза, с помощью которой можно рассматривать мелкие предметы, шрифты, которые не видны невооруженным глазом, поскольку она создает увеличенное изображение объекта. Этот прибор называется – лупа.
Что такое лупа
Это одна выпуклая линза или система из нескольких линз, которая используется для получения увеличенного изображения объекта. Используется для увеличения и детального осмотра мелких предметов в различных отраслях, таких как биология, медицина, ювелирное дело, филателия, нумизматика и другие. Простейшая лупа состоит из линзы (или системы линз) и оправы с ручкой для удобства использования.
А вот название – необычное. Слово "лупа" происходит из французского языка, и дословно переводится – увеличительное стекло – loupe. Но его корни – еще глубже и необычнее. Предполагают, что оно происходит из немецкого языка – Lupe, которое, и себе, берет начало из латыни – lupa. А вот в латинском языке – lupa, означает буквально "волчица", а также "волчий нарост", то есть выпуклость, опухоль.
То есть в латыни lupa – это также круглая подкожная опухоль, что напоминает форму линзы.
Именно из-за сходства формы с округлой опухолью слово lupa стало означать оптическую линзу, которая увеличивает изображение.
Это название возникло потому, что первые линзы напоминали камень закругленный с одной стороны.
И даже во французском языке оно тоже двусмысленное – и как увеличивающееся стекло, и как дефект в древесине – выпуклость, нарост.
Как технический термин, в русский язык, слово "лупа" пришло в XVIII – XIX веках и впоследствии стало общеупотребительным.
Немножко из истории изобретения
Считается, что изобретателем увеличительных линз является Роджер Бэкон, известный ученый и философ ХІІІ века. Он поместил в оптическую систему одну, а затем несколько линз. А уже в 1268 году зафиксировано использование первых очков.
Первые лупы, изготовлены из полированного горного хрусталя, берилла или стекла определенной выпуклой формы, помещали на страницу книги, чтобы линза могла увеличивать текст, и было удобно читать.
Хотя известно, что древние египтяне и римляне пользовались драгоценными или полудрагоценными камнями (как горный хрусталь или обсидиан) определенной формы как линзами.
Существуют различные типы луп, включая самые распространенные ручные, карманные, часовые и ювелирные лупы. Но самыми интересными в плане коллекционирования являются комбинированные лупы, которые входили в состав цельного набора и были очень популярны в конце XIX и в начале ХХ веков. Многие из них были с подставками, а некоторые даже были оснащены маленькими карандашами, ножами для бумаги, печатями для сургуча и многими другими инструментами. А еще – украшены в ценные оправы и инкрустированы камнями, панцирем черепахи и оленьим рогом.
Лупа часто фигурирует в фильмах и книгах, как неизменный атрибут детектива и ювелира.
И конечно лупы создавались как украшения. Увеличительное стекло часто носили женщины в виде подвесок на шее и брошей. Эти портативные лупы служили одновременно украшением и функциональным предметом, из-за чего они стали невероятно популярными в XIX веке и первой половине ХХ.
Украшение с лупой / ebay.com
Лупа работает на основе преломления света линзой. Рассматриваемый объект, размещается между линзой и ее фокусом, в результате чего глаз видит увеличенное, прямое, воображаемое изображение. Любая лупа должна иметь маленькое фокусное расстояние (до 40 раз). Это позволяет просматривать мельчайшие детали на любой поверхности. На основе линз впоследствии изобрели микроскопы.